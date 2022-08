Pas de révélations fracassantes à Jackson Hole ?

Le positionnement des options montre que les traders s'attendent à un mouvement de 1,4% du S&P 500 le 26 août, le jour où le président de la Fed, M. Powell, doit prononcer son discours, selon Matt Amberson, directeur de la société d'analyse d'options ORATS. Ce chiffre n'est que légèrement supérieur au mouvement quotidien de 1% que les options impliquent pour les actions au cours du mois prochain.

"Le marché de la volatilité des actions semble traiter Jackson Hole comme un non-événement", a déclaré Garrett DeSimone, responsable des statistiques chez OptionMetrics. Bien qu'il soit encore temps pour les attentes de volatilité de se redresser avant l'événement, pour l'instant, la tarification des options reflète "une tarification relativement faible pour le risque de crash", a déclaré DeSimone.

Les participants au marché ont donné une série de raisons expliquant pourquoi les attentes en matière de volatilité peuvent être modérées. Le marché a eu droit à une bonne dose de discours de la Fed ces dernières semaines, les décideurs politiques s'opposant aux attentes d'un pic d'inflation et à un pivot dovish de la Fed, donnant aux investisseurs une image plus claire de la pensée de la banque centrale.

Et alors que les marchés s'attendent largement à ce que la Fed augmente les taux de 50 à 75 points de base supplémentaires lorsqu'elle se réunira à nouveau en septembre, les perspectives de Powell sur la politique future seront probablement colorées par les rapports de données économiques qui sont attendus ce mois-là, y compris les chiffres clés sur l'inflation et l'emploi.

"Tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde : nous sommes dans un processus de resserrement, ce processus va probablement ralentir progressivement", a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés pour le Schwab Center for Financial Research.

"Pour que les marchés évaluent une plus grande volatilité, cela signifie généralement qu'ils s'attendent à des surprises.... Je pense simplement que personne ne s'attend à des révélations fracassantes lors de cette réunion", a déclaré Frederick.

En moyenne, les discours des présidents de la Fed à Jackson Hole n'ont pas fait bouger les marchés ces dernières années. Une seule fois au cours des 10 dernières années, le S&P 500 a enregistré un mouvement supérieur à 1 % le jour où le chef de la Fed s'est exprimé lors du symposium de Jackson Hole.

Le comportement historique des marchés après le principal discours de la Fed à Jackson Hole

Bien que les actions aient été beaucoup plus volatiles que d'habitude cette année, les girations du marché se sont atténuées ces derniers mois, parallèlement à un rebond qui a vu le S&P 500 gagner 15% par rapport à ses plus bas de la mi-juin.

L'indice de volatilité Cboe, un indicateur basé sur les options qui reflète la demande de protection contre les chutes du marché boursier, se situe autour de 20, par rapport à un sommet de près de 40 atteint plus tôt cette année.

Pourtant, certains observateurs du marché pensent qu'un avis encore plus hawkish que prévu de Powell pourrait affecter les actions.

Le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed a montré mercredi que les décideurs étaient déterminés à relever les taux aussi haut que nécessaire pour maîtriser l'inflation. Plusieurs intervenants de la Fed, dont le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ont depuis souligné que les décideurs doivent continuer à augmenter les coûts d'emprunt pour maîtriser la flambée des prix.

"Je sens qu'ils préparent probablement le terrain pour (Powell), et son discours est un peu plus du côté faucon", a déclaré Gregory Faranello, responsable du trading et de la stratégie des taux américains pour AmeriVet Securities. "Si c'est le cas ... nous pourrions assister à une liquidation des actions".