La banque centrale australienne a averti jeudi qu'il n'y avait pas de solution rapide à la pénurie de logements dans le pays, qui fait grimper les prix et les loyers et accentue les pressions inflationnistes.

Dans un discours sur le secteur du logement, la gouverneure adjointe de la Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, a déclaré qu'il y avait des signes que les constructeurs envisageaient de nouveaux projets étant donné la force de la demande sous-jacente, mais que les coûts élevés des produits et de la main-d'œuvre les freinaient.

"La pression de la demande, et donc la pression à la hausse sur les loyers et les prix, persistera jusqu'à ce que de nouvelles offres soient mises en ligne", a déclaré Mme Hunter, qui dirige l'unité économique de la banque centrale.

"Nous nous attendons à ce que cette réponse prenne un certain temps à se matérialiser, étant donné le niveau actuel des approbations de nouveaux logements et les informations de liaison selon lesquelles de nombreux projets ne sont toujours pas viables", a-t-elle ajouté. "En attendant, nous prévoyons que l'activité de construction résidentielle restera relativement faible.

Les prix des logements ont augmenté d'environ 9 % dans les capitales en 2023 et ont exclu du marché de nombreux nouveaux acheteurs. Les loyers ont grimpé en flèche alors que les taux d'inoccupation sont tombés à des niveaux historiquement bas et que les flux migratoires importants ont gonflé la population.

Pourtant, les autorisations de construire de nouveaux logements ont chuté au cours de l'année écoulée en raison des coûts de construction élevés et d'une pénurie de travailleurs spécialisés.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux pandémies et la concurrence d'autres types de construction pour obtenir des ressources ont fait grimper le coût de construction d'un logement de 40 % depuis 2019, et il est peu probable que ces coûts diminuent de manière significative, a déclaré M. Hunter.

"Un assouplissement des restrictions de zonage et de planification et une rationalisation du processus d'approbation peuvent réduire ces coûts et, toutes choses égales par ailleurs, ces changements amélioreraient la viabilité des projets et augmenteraient l'offre au fil du temps", a déclaré M. Hunter.

Certains gouvernements tentent d'assouplir les restrictions, en particulier pour les immeubles d'habitation, mais dans de nombreuses régions, ils se heurtent à la résistance des conseils locaux et des propriétaires.

M. Hunter a rejeté l'idée que les taux d'intérêt élevés poussaient les loyers à la hausse, affirmant qu'il n'y avait que peu ou pas de preuves d'une telle corrélation. La banque centrale a porté ses taux à 4,35 %, un niveau inégalé depuis 12 ans, afin de freiner l'inflation. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Sonali Paul)