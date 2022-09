Pas de tulipes d'Amsterdam ? La crise du gaz frappe les serres néerlandaises

"Dans une serre comme celle-ci, en hiver, il faut la chauffer", a-t-il déclaré à propos de son installation de 32 hectares (79 acres) dans la province du Limbourg, dans le sud des Pays-Bas, qui produit 11 millions de kilogrammes (24 millions de livres) de poivrons par an, dont une grande partie finit dans les supermarchés allemands.

"Lorsque les prix vont augmenter, et ce sera beaucoup plus que ce à quoi nous sommes habitués, alors nous devons changer nos plans."

Entre autres mesures, Wijnen réduit la surface qu'il gardera au chaud chez Wijnen Square Crops cet hiver et cultive moins de concombres, plus gros - ainsi que la revente au réseau de l'électricité excédentaire qu'il produit pour couvrir les coûts.

Les serres ont contribué à faire des Pays-Bas le deuxième exportateur agricole mondial après les États-Unis. Mais ce secteur, qui représente 8 milliards d'euros (7,9 milliards de dollars), a grandi grâce au gaz bon marché. Il est maintenant confronté à une crise qui accélérera le passage à d'autres sources d'énergie et pourrait entraîner la faillite de nombreuses entreprises.

La Russie ayant restreint ses approvisionnements en gaz en réponse aux sanctions occidentales liées à son invasion de l'Ukraine, les prix européens ont grimpé en flèche pour atteindre 20 fois le niveau d'il y a un an.

Le groupe industriel Glastuinbouw Nederland affirme que jusqu'à 40 % de ses 3 000 membres sont en détresse financière. Cela pourrait signifier moins de fruits, de légumes et de fleurs hors saison dans les supermarchés européens, et un déplacement de la production vers des pays plus chauds comme l'Espagne, le Maroc et le Kenya.

Jusqu'à récemment, les serres néerlandaises utilisaient environ trois milliards de mètres cubes de gaz par an, soit environ 8 % du total national. Ce chiffre a diminué au fur et à mesure que des alternatives renouvelables devenaient disponibles, mais l'ampleur de la baisse cette année est autant un signe de détresse que d'adaptation, disent les producteurs.

Selon Statistics Netherlands, la consommation de gaz de l'industrie a chuté de 23 % au cours de l'année jusqu'en juin.

"Un grand nombre de producteurs choisissent de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne s'attendent à aucun changement à court terme", a déclaré Michel van Schie de Royal HollandFlora, la coopérative qui gère la plus grande vente aux enchères de fleurs du monde à Aalsmeer, au sud d'Amsterdam.

Les supermarchés ont réduit de manière préventive les commandes de fleurs d'environ un tiers en prévision de la diminution des dépenses des consommateurs dans le contexte de la compression du coût de la vie, a-t-il ajouté.

UN RETOUR DANS L'HISTOIRE

L'industrie néerlandaise des serres est profondément liée au gaz naturel en raison de l'héritage du champ gazier de Groningue, qui a été le plus grand d'Europe pendant des décennies jusqu'à ce que la production soit réduite dans les années 2010 en raison des tremblements de terre qu'il a déclenchés.

Certaines serres plus grandes, comme celle de Wijnen, sont équipées de centrales de cogénération sur site qui brûlent du gaz pour créer à la fois de la chaleur et de l'électricité - un système efficace avec une capacité de 2,4 gigawatts répartis dans tout le pays, soit environ 14 % du total néerlandais.

De nombreuses serres ont davantage besoin de chaleur que d'électricité, et peuvent vendre l'excédent d'énergie pendant les pics de demande.

Certaines serres ont investi dans la biomasse pour se chauffer, bien que le bois devienne plus cher ou indisponible. Quelques-unes disposent d'un chauffage géothermique. Toutes utilisent l'énergie solaire pour le réchauffement et la croissance des plantes - l'effet de serre originel.

"Chaque producteur est unique, ce qui rend très difficile de tirer des conclusions sur cette crise", a déclaré Cindy van Rijswick, analyste de Rabobank, ajoutant que certaines serres néerlandaises bénéficiant de contrats de gaz bon marché pourraient prospérer.

Alors que la production de Groningue s'essouffle, Wijnen a investi 30 millions d'euros dans un projet géothermique et des usines de biomasse. Mais ironiquement, ses installations de cogénération au gaz sont actuellement une bouée de sauvetage.

"Je n'ai pas besoin de toute l'électricité, mais le marché a besoin de l'électricité chère, donc nous produisons de l'électricité, la vendons au réseau, et ensuite la chaleur est parfois assez bon marché pour moi", a-t-il déclaré.

Pourtant, M. Van Rijswick de Rabobank a déclaré que la crise actuelle était susceptible de remodeler l'industrie, la tendance à la production locale - qui a contribué à stimuler le secteur des serres - pouvant s'inverser.

"C'est comme si nous allions revenir en arrière dans l'histoire, avec l'Espagne produisant en hiver et les pays d'Europe du Nord produisant leurs propres légumes en été. Certaines personnes disent que c'est peut-être comme ça que ça devrait être."

(1 $ = 1,0097 euros)