Pas de vague de faillites d'entreprises en Suisse, selon le KOF

Zurich (awp) - Les mesures prises pour éviter une vague de faillites d'entreprises en Suisse dans le sillage du coronavirus semblent avoir prouvé leur efficacité. Entre mars et juillet, le nombre de sociétés ayant mis la clé sous la porte a reculé d'un cinquième (-21%) par rapport à la même période de 2019, selon une étude du Centre d'études conjoncturelles KOF et du bureau de conseil Bisnode B&D.

Dans l'artisanat et le bâtiment, les cas de faillites ont connu un contraction de 32% en moyenne, selon les indications fournies lundi par les auteurs de l'étude. Ces derniers ne peignent cependant pas un tableau idyllique de la situation économique, soulignant que la récession est "manifeste" dans toutes les régions.

Les disparités cantonales s'avèrent importantes. Le nombre de faillites a ainsi reculé de moitié au Tessin mais n'a diminué que de 10% en Suisse centrale, précise le communiqué. Les statistiques montrent par ailleurs une recrudescence des cas en Valais entre juin et juillet, cependant sans "surmortalité significative".

Du point de vue des secteurs, les commerces de gros et de détail sont particulièrement touchés. L'hôtellerie et le tourisme ont bien résisté, ce qui ne constitue qu'une demi-surprise, à en croire les spécialistes du KOF et de Bisnode. Ces deux secteurs ont souffert des restrictions liées au coronavirus, mais ont fait un usage particulièrement fréquent du programme de crédits Covid.

L'accès facilité au chômage partiel - l'une des mesures de soutien à l'économie décidées dans le cadre de la pandémie de Covid-19 - aurait notamment permis d'éviter bon nombre fermetures définitives d'entreprises. Pas question cependant de "lever l'alerte", avertissent le KOF et Bisnode, car certaines faillites ont été sans doute ajournées.

Les auteurs de l'étude rappellent par ailleurs que lors des précédentes crises économiques, la cadence des faillites d'entreprises n'a pas évolué brusquement, mais plutôt progressivement. Ils soulignent également que ces chiffres sont très volatils entre un mois et l'autre.

fr/jh