Les marchés boursiers sont ouverts pour ce jeudi de l'ascension. Hier, les paroles apaisantes de Joe Biden sur les négociations concernant le plafond de la dette aux Etats-Unis ont relancé les indices américains. Cet optimisme devrait se propager aux places européennes ce matin, où l'actualité est assez limitée, hormis du côté de Londres où quelques publications animeront les échanges.

Le jeudi de l'ascension est férié dans un certain nombre de pays d'Europe, d'Afrique et même d'Amérique Latine, mais pas en bourse, puisque les principales places financières sont ouvertes. En Allemagne et en France, l'actualité est toutefois clairsemée et il ne devrait pas se passer grand-chose. Si j'en crois mon indicateur personnel breveté, le nombre de personnes qui passent à l'aube devant les vitres de mon bureau en bordure du Lac d'Annecy, tout le monde dort ou presque et je me demande à quel moment je me suis fait couillonner en étant d'astreinte. J'ai quand même quelques trucs à vous raconter parce que c'est business as usual sur d'autres marchés, notamment au Royaume-Uni où la journée est marquée par la publication de quelques résultats d'entreprises, dont le groupe de luxe Burberry et la compagnie aérienne EasyJet.

Une actualité faiblarde n'est pas incompatible avec un rebond des indices. C'est d'ailleurs ce qui devrait se dessiner ce matin en Europe après le réveil de Wall Street hier. Les trois principaux indices américains ont repris plus de 1% à la clôture, mettant fin à une série de séances soporifiques. Ce sont les nouvelles positives sur les négociations concernant le plafond de la dette qui ont ravivé la flamme. Le président des Etats-Unis Joe Biden et le chef de file des républicains au congrès Kevin McCarthy sont en désaccord sur le fond mais ont convenu de discussions constructives avec des équipes restreintes. Cela a immédiatement été interprété comme un pas en direction de la sortie de crise et c'est le genre d'histoire que le marché voulait entendre, à défaut d'obtenir tout de suite la fumée blanche d'un compromis sur le relèvement de la dette. Une preuve de plus que les investisseurs sont toujours sensibles à la narration, ce qui me permet de vous recommander la lecture de ce très bon papier que nous avons publié hier sur le sujet. Cette autopromo manque peut-être un peu d'humilité, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, après tout.

Donc le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont tous gagné 1,2% hier grâce à la tournure positive prise par les négociations sur le plafond de la dette. Le regain de confiance a bénéficié aux dossiers qui ont le plus fort effet de levier actuellement, les banques régionales américaines, qui en ont profité pour rebondir assez nettement. La narration sur la dette a aussi ragaillardi le dollar, qui navigue sur des pics de sept semaines, et fait chuter l'or. Les marchés n'ont même pas été tracassés par le petit redressement des rendements de la dette américaine, qui traduit une légère remontée de la cote d'une hausse de taux de la Fed en juin chez les bookmakers, avec un pourcentage passé de 11% la semaine dernière à 28% hier, selon l'outil FedWatch du CME. Mais ce courant n'est toujours pas majoritaire, loin de là, et puis chaque chose en son temps : la priorité consiste à écarter cette question du plafond de la dette avant de se réinterroger sur les autres aspects macroéconomiques.

Côté sociétés, on a donc quelques publications de résultats sur les places anglo-saxonnes, avec Walmart et Applied Materials aux Etats-Unis et les Britanniques précitées. Le géant chinois du commerce Alibaba entre aussi en lice. En France, les valeurs moyennes sont à l'honneur avec Trigano et ses résultats semestriels dévoilés hier soir et des rumeurs de rachat sur ESI Group, qui serait courtisée par plusieurs prétendants, dont le géant des logiciels Dassault Systèmes. Pour l'anecdote, Meta Platforms fête ses 11 ans de bourse. L'introduction de Facebook avait eu lieu à 38 USD le 18 mai 2012, contre 244 USD aujourd'hui.

L'agenda macro compte quelques lignes cet après-midi aux Etats-Unis : un indicateur de l'emploi, un indicateur manufacturier et un indicateur immobilier. Par ailleurs, l'accord sur les exportations de céréales en Mer Noire a été prolongé de deux mois, ce qui supprime un gisement de volatilité sur les matières premières agricoles.

Les marchés boursiers européens, qui ont terminé dans le désordre hier, vont profiter ce matin de la force de traction de Wall Street. En Asie Pacifique, le Japon reste en apesanteur avec un Nikkei 225 en hausse de 1,5% et un TOPIX qui dépasse ses récents records. La Chine continentale et Hong Kong progressent de concert, comme l'Inde et la Corée du Sud. L'Australie sort de deux séances de baisse sur un rebond de 0,5%. Le CAC40 a démarré la séance en hausse de 0,6% à 7443 points.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Philly Fed (14h30) et les chiffres de l'immobilier ancien (16h00) sont au programme. Tout l'agenda ici.

L'euro évolue à 1,0841 USD. L'once d'or baisse à 1981 USD. Le pétrole consolide ses gains récents, avec un Brent de Mer du Nord à 76,82 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,69 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans monte encore à 3,56%. Le bitcoin baisse à 26 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Trigano : l'activité se tasse au premier semestre, et les bénéfices baissent.

BT Group : bénéfice net annuel en hausse de 5% à 7,9 Mds£.

Burberry : la croissance des ventes trimestrielles atteint 16% (consensus 14%).

Cisco : le titre perd 4% hors séance après la publication des trimestriels.

EasyJet : la perte du premier semestre est conforme aux prévisions et le management se dit confiant pour la saison estivale.

National Grid : le groupe a enregistré une hausse de 15 % de son bénéfice d'exploitation annuel.

Nomura : la banque japonaise réduit ses prévisions pour l'exercice clos en mars 2025.

Take-Two : le titre rebondit de 9,5% hors séance après la publication des trimestriels.

