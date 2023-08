L'appétit pour le risque grandit sur les marchés actions cette semaine, où l'on s'appuie sur les frémissements chinois et sur un allègement de la pression sur la Fed pour gommer petit à petit les pertes du début du mois. Les données macroéconomiques américaines attendues entre mercredi et vendredi vont jouer les arbitres.

De toutes les factions qui s'opposent dans l'analyse actuelle des marchés actions, c'est la plus puissante qui a marqué des points hier. Je veux parler de la tribu des investisseurs persuadés que la banque centrale américaine en a terminé avec ses hausses de taux. Ces dernières semaines, ces optimistes forcenés avaient été forcés de faire profil bas face aux craintes de persistance de l'inflation alimentée par une économie américaine trop résistante. Mais hier, ils ont visiblement été requinqués par des statistiques macroéconomiques plutôt… mauvaises. Eh oui ça fait temps qu'on n'avait pas parlé du mécanisme de fond qui anime les marchés et dope les actions à fort effet de levier. Je vais tenter un syllogisme géant à entrées multiples, qui n'est donc probablement plus un syllogisme du coup.

Le raisonnement de base c'est que les marchés montent plus facilement quand la liquidité est abondante. Or pour que la liquidité soit abondante, il faut que l'argent soit bon marché. Donc que les taux directeurs soient bas. Donc les investisseurs aiment les taux bas. Mais quand l'argent est trop accessible, l'inflation n'est jamais loin. Donc les banques centrales doivent relever leurs taux pour calmer les surchauffes et les déséquilibres. Donc les investisseurs n'aiment pas les banques centrales et ils se prennent de passion pour les statistiques macroéconomiques faibles. Attention, cette règle comporte des exceptions : les investisseurs adorent les banques centrales en une circonstance, quand elles viennent réparer leurs bêtises récurrentes, qu'on appelle gentiment des bulles. Et ils aiment uniquement les mauvaises statistiques quand elles interviennent dans un contexte où elles peuvent forcer les banques centrales à assouplir leur politique monétaire. Le reste du temps, des statistiques bien robustes, ni trop exubérantes, ni trop catastrophiques, sont les bienvenues.

Hier donc, la journée a été marquée aux Etats-Unis par des chiffres d'ouvertures de postes médiocres en août et par une contraction de la confiance des consommateurs. Interprétation ? La Fed aurait moins de raisons de reprendre son programme de hausse de taux, puisque des indices additionnels de ralentissement de l'activité se sont matérialisés. De fait, après la sortie des indicateurs, les réactions attendues se sont produites : le rendement de la dette américaine à 10 ans est repassé sous la barre de 4,1% et les options montrent une décrue des pronostics de relèvement de taux cette année, ainsi qu'une légère avancée du moment où les taux pourraient recommencer à baisser : juin 2024 au lieu de juillet 2024, aux derniers pointages.

La mise en mouvement de tous ces petits engrenages a abouti à une hausse de 2,15% du Nasdaq 100 hier soir, pendant que le S&P 500 progressait de 1,45%. Un peu plus tôt, l'Europe avait enchaîné elle aussi une troisième séance consécutive dans le vert. Ce matin, l'Asie prend le sillage de cette progression, d'autant que la Chine continue à empiler de petits signes de soutien à certains pans fragiles de son économie. Apparemment, le secteur immobilier va recevoir un autre coup de pouce. Une rumeur insistante circule après des "fuites" gouvernementales, selon laquelle plusieurs banques publiques chinoises vont bientôt réduire les taux appliqués aux prêts immobiliers existants. Je souligne que ce que l'on appelle "fuite" pourrait tout à fait être baptisé "message à caractère informatif avec un degré de fiabilité assez élevé". Du coup le marché chinois continue à être tracté par les annonces, même si les actions des banques locales accusent un peu le coup aujourd'hui, vu qu'elles perdraient quelques plumes, comprendre quelques points de marge, dans l'affaire.

Si on balaie l'actualité sous forme de liste à la Prévert, on a de la politique, du bitcoin, un coup d'Etat présumé, des stats, des stats et des stats. Dans le détail, Emmanuel Macron réunit les leaders de tous les partis français pour discuter d'orientation politique. Vladimir Poutine, de son côté, aurait prévu de se rendre en Chine en octobre lors d'un forum économique, ce qui constituerait sa première sortie en dehors du territoire russe depuis sa mise en cause par la justice internationale après l'invasion de l'Ukraine. Je lis ce matin quelques alertes sur une suspicion de coup d'Etat militaire au Gabon, après la réélection d'Ali Bongo pour un troisième mandat. Le bitcoin, qui se morfond depuis des semaines dans un canal étroit, a bondi hier après le camouflet infligé par la justice américaine à la SEC. Un tribunal a en effet estimé que le gendarme de la finance aux Etats-Unis n'avait pas le droit d'empêcher Grayscale de lancer un fonds négocié en bourse (ETF) adossé au cours du bitcoin. Le jugement ouvre la voie au lancement d'autres produits, notamment ceux qui sont actuellement en cours d'examen. Le regain de spéculation a dopé le bitcoin de 6% hier. Enfin, les trois dernières séances de la semaine seront bourrées de statistiques en relation avec le principal sujet précité, les paris sur l'évolution des taux américains. Ça commence aujourd’hui avec un nouveau pré-indicateur sur l'emploi, en amont des chiffres officiels d'août programmés vendredi. En Europe, l'inflation allemande sera au cœur des attentions à 14h00. L'Allemagne publie une première estimation avant même la fin du mois. Les économistes s'attendent à une hausse des prix de 0,3% entre juillet et août, soit 6% sur un an après 6,2% le mois précédent. La donnée est importante pour affiner les pronostics sur la décision de la BCE en septembre.

Du côté de l'Asie Pacifique ce matin, l'amélioration du moral des Américains et des Chinois en même temps entretient la flamme. Le Nikkei 225 japonais est à nouveau en hausse, de 0,6%. La Corée du Sud, L'inde et Taiwan progressent dans les mêmes proportions. Le réveil des valeurs minières propulse l'ASX 200 australien en hausse de 1,3%. C'est plus mitigé en Chine après les gains récents, mais Shanghai et Hong Kong sont en légère progression, grevées toutefois par les banques après la rumeur sur les taux hypothécaires : on ne peut pas toujours contenter tout le monde. Les indicateurs avancés européens sont encore bloqués en position verte.

Les temps forts économiques du jour

En Europe, la première estimation de l'inflation allemande d'août à 14h00 retiendra toute l'attention. Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi (14h15) sera suivie de la dernière estimation du PIB du T2 et des stocks des grossistes (14h30), avant à 16h00 les chiffres de l'immobilier ancien. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie autour de 1,0868 USD. L'once d'or remonte à 1936 USD. Le pétrole a repris son ascension, avec un Brent de Mer du Nord à 85,12 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,44 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,14%. Le bitcoin se négocie autour de 27 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air liquide : Cowen maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours relevé de 185 à 190 EUR.

Beazley : Barclays maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 7 à 7,40 GBP.

Bunzl : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 3550 à 3450 GBp.

Cellnex : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 44 à 40 EUR.

Coloplast : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 865 à 830 DKK.

CRH : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 52 à 57 EUR.

Flughafen Zürich : Citi maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 205 CHF. Goldman Sachs maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 CHF.

Fraport : Société Générale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 à 65 EUR. Barclays maintient sa recommandation à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31 EUR.

Heineken : RBC Capital dégrade sa recommandation de performance sectorielle à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 86 à 78 EUR.

Hikma Pharmaceuticals : Citi maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2210 à 2480 GBp.

Intesa Sanpaolo : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 3,29 à 3,42 EUR.

JD Sports Fashion : Numis maintient sa recommandation à la baisse avec un objectif de cours réduit de 140 à 130 GBp.

John Wood : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 GBp.

Orion Oyj: Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 1,25 à 1,05 EUR.

Rotork : Jefferies maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 370 à 365 GBp.

Straumann : HSBC maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 82 à 110 CHF.

Unicredit : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 25,40 à 27,90 EUR.

UPM : DNB Markets maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 42 à 44 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Kering émet 3,8 Mds€ d'obligations pour racheter Creed.

EDF et TotalEnergies confiants dans l'approvisionnement hivernal, mais signalent des tensions sur les prix.

L'Irak va faire l'acquisition de systèmes de radar Thales.

Vinci enregistre un trafic en forte hausse en juillet dans les aéroports mais stable sur les autoroutes.

Seb nomme Olivier Casanova directeur général adjoint en charge des finances.

Fitch a abaissé mardi de "CC" à "RD" (défaut restreint) la note de défaut pour les émissions en devises à long terme de Casino.

Fitch a confirmé la note crédit long terme d'Eramet à BB+, mais a modifié la perspective de stable à négative.

Sercel (CGG) étoffe ses solutions d'étude des fonds marins.

Esker annonce la création d'un comité cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance.

Waga Energy obtient un prêt de Bpifrance pour financer son premier projet espagnol.

Figeac Aéro nomme un nouveau directeur général adjoint du groupe.

Le petit coin de la dilution : Boostheat a levé 0,5 M€ en tirant 200 ORA.

: Boostheat a levé 0,5 M€ en tirant 200 ORA. Elles ont publié / Elles doivent publier :Eiffage…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Brunello Cucinelli relève ses prévisions et lance son plan de rachat d'actions.

Hewlett Packard Enterprise perd 1% hors séance après ses trimestriels.

HP Inc plonge de 10% hors séance après ses trimestriels.

The JM Smucker Company affiche des résultats mitigés pour le premier trimestre fiscal, mais revoit à la hausse son objectif de bénéfices pour l'année entière.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, le gouvernement américain a publié une liste de 10 médicaments dont les prix seront négociés par Medicare et les fabricants de médicaments entre octobre 2023 et août 2024, pour une entrée en vigueur à partir de 2026. Plusieurs gros laboratoires sont concernés (AstraZeneca, Novo Nordisk, Novartis...).

Les ventes de voitures européennes augmentent de 15% en juillet, selon l'ACEA.

Apple organise son événement d'automne le 12 septembre, les analystes s'attendent à de nouveaux iPhones.

Fitch confirme et retire la notation d'Akzo Nobel.

Demant prévoit de se retirer du segment des jeux dans un contexte de marché volatile.

Burkhalter annonce le succès de son augmentation de capital.

Orsted va déprécier 5 MdsDKK (730 M$) sur son portefeuille américain.

TPG acquiert une participation majoritaire dans Crowe Healthcare Consulting pour un montant non divulgué.

FedEx prévoit de relevé ses tarifs début 2024.

Intesa négocierait le rachat de First Bank en Roumanie pour 200 M€.

Le fabricant d'engrais Mosaic a annoncé mardi que le PDG James O'Rourke quittera ses fonctions le 31 décembre.

Kudelski signe un partenariat avec l'américain 2G Digital Post.

Coloplast veut lever 9 MdsDKK via un placement privé d'actions B.

Les principales publications du jour : Costco, Salesforce, CrowdStrike, Veeva, Prudential, Delivery Hero, Eiffage… Tout l'agenda ici.