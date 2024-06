Les marchés approchent d'une des statistiques couperets qu'ils adorent. Elle pourrait leur permettre de battre des records, c'est le scénario privilégié. Ou les replonger dans le doute. Rendez-vous à 14h30 pour l'état des lieux du marché du travail aux Etats-Unis. En Europe, la BCE a fait les gros yeux mais a baissé ses taux malgré tout, une première depuis plusieurs années.

L'ambiance globale reste bonne sur les marchés actions, qui capitalisent sur les espoirs de baisse de taux des banques centrales, pour changer. Cette semaine, le loyer de l'argent est passé de 5 à 4,75% au Canada et de 4,50 à 4,25% dans la zone euro. Les investisseurs espèrent que la banque centrale américaine commencera elle aussi à réduire ses taux dans un avenir proche. L'accumulation de chiffres économiques médiocres aux Etats-Unis dernièrement a renforcé l'hypothèse d'un assouplissement monétaire en septembre. Le pari dominant est que la Fed passera son taux principal de la fourchette "5,50 à 5,25%" à la fourchette "5,25 à 5%". Ce qui reviendrait à assouplir d'un quart de point, comme l'ont fait la Banque du Canada et la Banque centrale européenne plus tôt dans la semaine. Les données sur l'emploi américain de mai, qui seront publiées cet après-midi, sont la prochaine étape vers le renforcement (ou l'affaiblissement) de cette hypothèse.

Mais revenons à domicile. La Banque centrale européenne a donc réduit ses taux directeurs d'un quart de point, sans surprise. J'apporte juste une précision sur le sujet parce que les médias se sont emmêlés les pinceaux concernant la date du dernier assouplissement de la BCE. Certains ont dit septembre 2019 et d'autres mars 2016. Les deux dates sont exactes, mais on ne parle pas de la même chose. Le principal taux directeur de la BCE est le taux de refinancement. Sa dernière baisse remonte bien à septembre 2016, quand la banque centrale l'avait ramené de 0,05 à 0%. En revanche, la BCE, alors pilotée par Mario Draghi, avait procédé à une autre baisse par la suite, en septembre 2019, mais sur le taux de dépôt, qui était passé de -0,4% à -0,5%. Cette décision était destinée à forcer les banques à prêter de l'argent aux entreprises et aux particuliers, en alourdissant le coût de garder les réserves immobilisées.

Une chose est sûre, cela faisait longtemps que la BCE n'avait pas réduit ses taux. Ce qui est moins évident, c'est si le mouvement va se poursuivre. Christine Lagarde s'est bien gardée de donner une indication précise des intentions de la banque pour les prochaines réunions. Et pour cause, la visibilité économique reste médiocre et les prévisions d'inflation jusqu'en 2025 ont été légèrement relevées. En envoyant un message médian, la BCE garde la possibilité de rester en position d'attente si l'inflation donne des signes de reprise, ou à l'inverse de continuer à assouplir sa politique si l'enjeu économique prend le pas sur l'enjeu prix. Les observateurs ont donc qualifié cette décision de hawkish cut, que je pourrais traduire par "on vous fait une fleur comme prévu mais ont fait toujours les gros yeux".

Les actions européennes ont pris acte de l'annonce en clôturant sur des gains proches de ceux qui étaient visibles avant la décision. Initialement, les indices ont perdu leur avance à cause du léger relèvement des prévisions d'inflation et des gros yeux, mais ils se sont repris par la suite. Le CAC40, le DAX et le FTSE ont gagné 0,4%. OK, le FTSE 100 n'a pas de rapport avec la BCE, mais la décision renforce la perspective de voir la Banque d'Angleterre prendre le même chemin, alors Londres s'en satisfait. Ironiquement, les secteurs les plus sensibles aux taux en Europe (les services collectifs, qui tractent de grosses dettes) et l'immobilier (qui se porte mieux quand le coût de l'argent est faible) ont tous deux reculé. Là encore, ce sont les gros yeux : les deux secteurs auraient préféré que la BCE évoque ouvertement une poursuite de la baisse des taux. C'est raté. Aux Etats-Unis, les indices ont digéré les records de la veille, en particulier le Nasdaq 100, qui a reculé de 0,07% après un bond de 2% mercredi. Pas grande chose à signaler de ce côté-là, du moins en dehors de ce qui suit.

Aujourd'hui, tout va donc tourner autour de l'emploi mensuel américain (qu'on appelle le rapport NFP). Le marché a clairement un a priori positif : toutes les dernières stats montrent que le marché du travail est moins gaillard qu'avant. Il est même moins fringant que ce que pensaient les financiers, parce que les statistiques antérieures ne cessent d'être révisées en baisse. J'en ai parlé ici à plusieurs reprises, il y a un vrai souci avec la fiabilité des statistiques, qui ont du mal à suivre l'agilité de l'économie moderne. Lors de la publication à 14h30, il faut donc regarder les chiffres en valeur absolue par rapport aux attentes, mais aussi prendre en considération les éventuelles révisions des données antérieures, qui peuvent considérablement biaiser l'état des lieux. La Fed s'appuie sur de nombreux indicateurs pour déterminer sa politique monétaire, mais l'inflation et le marché du travail sont les deux plus importants, puisque leur stabilité fait partie du mandat de la banque centrale.

Dans le reste de l'actualité, les statistiques chinoises sont toujours en mode "ça s'améliore, MAIS". Les autorités ont publié cette nuit des chiffres d'exportation plus dynamiques que prévu en mai, mais des données d'importation faiblardes. En Inde, la banque centrale a laissé sont taux directeur inchangé à 6,5%.

La dernière séance de la semaine est partagée en Asie Pacifique. Le Japon, la Chine continentale et Hong Kong abandonnent 0,3% environ. L'Australie gagne 0,5%, tandis que la Corée du Sud et l'Inde sont en hausse de 1%. Peu de tendance donc. L'Europe devrait démarrer autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle en Allemagne (08h00) occupera la matinée, avant à 14h30 les statistiques de l'emploi de mai aux Etats-Unis. Tout l'agenda ici.

L'euro est ferme à 1,0897 USD. L'once d'or remonte à 2384 USD. Le pétrole remonte lentement, avec un Brent de Mer du Nord à 80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 75,57 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se stabilise autour de 4,3%. Le bitcoin flirte avec 71 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Burckhardt Compression : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 570 CHF à 600 CHF. Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 620 à 715 CHF.

Bureau Veritas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 31,60 EUR.

Clariane : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 1,71 à 3,23 EUR.

Clariant : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 12,50 à 15 CHF.

CVC Capital Partners : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 20,50 EUR. Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 21 EUR.

Daimler Truck : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 52 à 47 EUR.

EQT AB : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 360 SEK à 340 SEK.

HelloFresh : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 9 à 7 EUR.

Infineon Technologies : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 53 EUR.

ING Groep : Barclays surpondère de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,80 EUR à 20 EUR.

Leg Immobilien : Morgan Stanley dégrade sa recommandation de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 78 EUR.

Montea : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 81 à 84 EUR.

OVH Groupe : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 9,45 à 5,90 EUR.

Partners Group : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 1040 à 1160 CHF.

Rémy Cointreau : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 73 à 74 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 134 à 127 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 EUR.

Safran : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 218 à 236 EUR.

Saint-Gobain : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 78 à 90 EUR.

Soitec : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 165 à 175 EUR.

Tecnicas Reunidas : Oddo BHF améliore son conseil de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 EUR à 17 EUR.

Var Energi : SEB Bank améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 38 NOK.

Vinci : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 133 à 131 EUR.

Vonovia : Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 24 EUR.

YIT Oyj : Carnegie Group passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1,90 EUR à 3,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Vivendi cède des activités à CTS Eventim pour 300 ME.

L'Allemagne commande 38 hélicoptères Airbus H225 pour la police fédérale. Airbus qui a reçu 237 commandes nettes en 2024, pour 256 livraisons sur 5 mois.

Kering annonce la nomination de Laurent Claquin au poste de directeur de la marque de Kering, à compter du 1er juillet 2024.

Vinci prend 20% de la société concessionnaire de l'aéroport de Budapest.

Gecina serait sur le point de vendre ses résidences étudiantes pour environ 600 M€, selon Business Immo.

Rexel vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% à 8% à moyen terme, dans le cadre de son nouveau programme à 5 ans.

Eurazeo signe un accord de cession de 23 hôtels.

Nexans finalise l'acquisition de la Triveneta Cavi.

Ipsen signe un second partenariat avec Marengo Therapeutics sur sa technologie T-Cell Engager, issue de la plateforme TriSTAR.

Daniel Kretinsky a soumis une offre révisée pour Atos.

Euroapi se fait accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions concernant le financement de son projet de transformation stratégique.

Vallourec signe un contrat pour la fourniture de tubes et de services à Petrobras.

Passman a racheté le bloc de contrôle d'Osmozis, ouvrant la voie à l'OPAS à 15 EUR.

Auplata affirme que son PDG a fait l'objet d'une tentative d'extorsion dans le but de prendre le contrôle d'Auplata et de la Compagnie Minière de Touissit.

Haffner Energy s'associe à LanzaJet pour le projet "Paris-Vatry SAF".

Mauna Kea obtient une licence d'exploitation en Chine.

Les principales publications du jour : I.Ceram..

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Un juge américain a ordonné l'ouverture d'une enquête sur la façon dont Novartis a payé 30 M$ dans le cadre du règlement d'une action collective antitrust.

Qiagen a annoncé l'abandon du système intégré de test PCR NeuMoDx en raison des difficultés de ce marché.

Temenos va racheter 200 MCHF de ses propres actions.

Unipol a atteint 95% du capital d'UnipolSai Assicurazioni.

DoValue, financé par Softbank, acquiert Gardant pour 250 millions de dollars.

Les principales publications du jour : néant…

Des Amériques

Les Etats-Unis ont confirmé l'ouverture d'enquêtes antitrust sur Microsoft et Nvidia, en raison de leur position dominante dans le domaine émergent de l'intelligence artificielle. Ça n'a pas déstabilisé les deux titres hier.

Moody's revoit la note de six banques régionales américaines (First Merchants, F.N.B. Corp, Fulton Financial, Old National Bancorp, Peapack-Gladstone Financial et WaFd) sous surveillance en vue d'une dégradation en raison de leur exposition à l'immobilier commercial.

Walmart va remplacer les étiquettes de rayon en papier par des écrans de prix numériques dans 2 300 magasins (j'imagine que c'est le contrat VusionGroup).

Emerson vend sa participation restante dans l'entreprise commune Copeland à Blackstone pour un montant de 3,5 milliards de dollars.

WhatsApp (Meta) lance de nouveaux outils d'IA pour les entreprises.

De mieux en mieux : GameStop s'envole de 48% en prévision d'une émission de Roaring Kitty sur YouTube.

Selon S3 Partners, les paris à découvert sur Nvidia s'élèvent à 34 milliards de dollars.

Netflix fait face à un procès en diffamation de 170 millions de dollars pour "Baby Reindeer".

Hertz envisage de vendre au moins 700 millions de dollars d'obligations convertibles.

Piper Sandler va racheter son concurrent plus petit, Aviditi Advisors.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Les banques japonaises MUFG et SMFG vont placer pour plus de 8,5 milliards de dollars d'actions Toyota, selon Bloomberg.

L'Arabie saoudite devrait lever plus de 11,2 milliards de dollars grâce à l'offre d'actions d'Aramco.

Le syndicat de Samsung Electronics en Corée du Sud organise le premier débrayage de son histoire.

Les principales publications du jour : Mediatek, Pegatron…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.