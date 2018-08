Pascal Grieder prend les rênes de Salt

Zurich (awp) - Andreas Schönenberger ne dirigera plus Salt. L'opérateur vaudois a annoncé lundi le départ de son directeur général (CEO) au 1er septembre et son remplacement par Pascal Grieder, recruté à l'externe. L'actuel patron ne quittera pas l'entreprise pour autant et continuera à siéger au conseil d'administration.

Agé de 41 ans, M. Grieder occupait jusqu'à présent le poste d'associé gérant chez Digital McKinsey Switzerland. Il dispose d'une dizaine d'années d'expérience comme consultant pour des fournisseurs de télécommunications internationaux et comme leader de l'activité numérique chez McKinsey en Suisse.

Chez Salt, le nouveau directeur aura pour tâche de "promouvoir l'orientation clients et la croissance de l'entreprise dans tous les domaines".

Andreas Schönenberger occupait ses fonctions à la tête de l'entreprise depuis mars 2016. Il avait accompagné et mis en place la nouvelle stratégie décidée par le propriétaire Xavier Niel. L'entrepreneur français est propriétaire à 100% de Salt depuis février 2015, par le biais de sa holding NJJ Capital.

Après la reprise par Xavier Niel, l'opérateur a rapidement changé d'identité et abandonné son nom historique Orange Suisse. L'entreprise a appartenu entre 2012 et 2015 au fonds britannique Apax Partners, qui l'avait racheté pour 2 milliards de francs suisses à France Télécom (aujourd'hui Orange).

Trois directeurs en trois ans et demi

M. Grieder sera le troisième CEO de l'ère Niel, après Andreas Schönenberger et le Suédois Johan Andsjö. Ce dernier avait quitté son poste à fin 2015, dans un contexte de remaniement des instances dirigeantes de la société. Cinq mois plus tôt, la moitié du comité exécutif - soit trois membres - avaient quitté leur poste.

La transformation de Salt est passée notamment par le rapatriement des services informatiques et réseau. Autrefois cantonnée à la seule téléphonie mobile, la société a annoncé au début 2018 son entrée dans le segment disputé du réseau fixe. Elle a ainsi lancé une offre fibre optique à 10 Gbit/s couplée à un boîtier télévisé Apple.

Salt revendique 1,22 million d'abonnés (au 31 mars 2018), ce qui en fait le troisième opérateur suisse derrière Swisscom et Sunrise. La société, basée à Renens, dispose d'une couverture 4G de 98% de la population suisse.

Au premier trimestre, le spécialiste des télécommunications a vu son chiffre d'affaires stagner à 248,5 millions de francs suisses. Le nombre d'abonnés s'est en revanche étoffé. Le résultat avant amortissements et dépréciation (Ebitda) a progressé de 10,4% à 110,6 millions, entraînant une forte amélioration de la marge opérationnelle.

