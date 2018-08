Pasha Bakhtiar devient associé de Reyl & Cie

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Reyl & Cie a élevé Pasha Bakhtiar, responsable de la filiale Reyl Finance (MEA) sise aux Emirats Arabes Unis, au rang d'associé. Le nouvel arrivé intègre le collège où siègent déjà le directeur général François Reyl, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula, indique lundi la banque genevoise.

M. Bakhtiar est au bénéfice d'une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de fortune, les fonds de placement et les entreprises non cotées (private equity). Il travaille depuis 2015 au sein du groupe Reyl, après avoir oeuvré notamment au sein du groupe genevois Lombard Odier au Moyen-Orient.

"Cette nomination reflète notre volonté de renforcer notre cercle d'associés en mettant en avant des professionnels de haut niveau capables de poursuivre et de renforcer le développement du groupe", affirme François Reyl, cité dans le communiqué.

fr/rp