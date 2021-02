Patrimoine horloger: coup d'envoi du projet franco-suisse Arc Horloger

La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - L'association arcjurassien.ch et Grand Besançon Métropole veulent pérenniser la transmission et la promotion des savoir-faire emblématiques de l'Arc jurassien franco-suisse. Pour y parvenir, ils ont annoncé mercredi le coup d'envoi du projet Arc Horloger.

Ce projet fait suite à l'inscription des savoir-faire horlogers et de la mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Uncesco le 16 décembre. Cette inscription met en valeur une tradition vivante de l'Arc jurassien franco-suisse.

Le projet Arc Horloger prévoit de créer une structure transfrontalière destinée à fédérer les entreprises et indépendants, écoles et instituts de formation, musées et centres d'archives mais aussi les autorités publiques. Ce réseau d'acteurs sera animé et promu par le biais d'un site internet et de lettre d'informations.

Ce programme comprend aussi l'organisation d'un forum de la formation qui aura pour mission d'instaurer un dialogue entre les acteurs suisses et français ont précisé arcjurassien.ch et Grand Métropole Besançon. Le projet sera mis en oeuvre en partenariat notamment avec le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

