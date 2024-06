Zurich (awp) - Le fonds immobilier Patrimonium Swiss Real Estate Fund, coté à la Bourse suisse, affiche des résultats stables pour l'exercice 2023/2024, clôturé au 31 mars, malgré un contexte difficile pour le secteur immobilier. Un dividende de 3,70 francs suisses sera distribué aux actionnaires.

Pour l'exercice sous revue, Patrimonium Swiss Real Estate Fund a réalisé un résultat net de 18,4 millions de francs suisses, en baisse seulement d'un insignifiant 0,7% par rapport à l'exercice précédent, indique jeudi le fonds dans un communiqué.

Plusieurs facteurs ont contribué positivement à la performance. Les loyers encaissés pour la période 2023/24 ont progressé de plus de 6,2% à 51,8 millions par rapport à l'exercice précédent. En cause: la réduction du taux de vacance de 3,2%, les hausses de loyers liées à l'inflation de 1,1% et l'acquisition de biens résidentiels. Les dépenses liées aux immeubles, hors taux d'intérêts et impôts, ont diminué de plus de 11%.

Dans le cadre de l'optimisation du portefeuille, deux objets ont été acquis et un vendu. Les acquisitions représentent un investissement de 27,2 millions pour un revenu annuel supplémentaire de 1,2 million. Un immeuble résidentiel à Crissier, dans le canton de Vaud, propriété du fonds depuis 2008, a été vendu fin mars 2024 avec une plus-value nette de 3,43 millions.

L'amélioration attendue du contexte économique, les projets de développement et les acquisitions en cours permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, peut-on encore lire dans le communiqué.

cw/rp