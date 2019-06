Patrimonium Swiss Real Estate: hausse de la VNI en 2918/19

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Patrimonium Real Estate a vu sa valeur nette d'inventaire (VNI) augmenter à 131,19 francs suisses de 129,62 francs suisses à l'issue de l'exercice 2018/19, ce qui représente un rendement de 4,2%. Le dividende par part sera de 3,85 (3,50) francs suisses, a précisé le fonds vendredi soir. Celui-ci prévoit par ailleurs une augmentation de capital de 60 à 80 millions de francs suisses en septembre prochain.

Durant l'exercice sous revue, les revenus locatifs ont augmenté de 5,3% à 41,7 millions de francs suisses. La hausse de près de 2,1 millions des recettes s'explique en partie par un agrandissement d'immeuble à Meyrin et l'acquisition de trois immeubles dans les cantons de Vaud et de Genève et à des hausses de loyer après rénovation.

Au 31 mars, le portefeuille comprenait 50 immeubles d'habitation, 8 immeubles mixtes, 5 immeubles commerciaux et 4 nouveaux objets pour une valeur totale de 903 millions de francs suisses après 790 millions un an plus tôt.

tp/tt/rp