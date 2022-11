Patrimonium: hausse de la valeur nette d'inventaire au 1er semestre

Zurich (awp) - Le fonds immobilier coté à la Bourse suisse Patrimonium Swiss Real Estate (PSREF) a enregistré au 1er semestre de l'exercice décalé 2022/23 (clos fin septembre) une hausse de la valeur nette d'inventaire par part à 148,44 francs suisses après versement, contre 146,76 francs suisses un an auparavant, a-t-il indiqué mercredi.

Fin septembre, la valeur du portefeuille d'immeubles se montait à 1,14 milliard de francs suisses, contre 1,13 milliard à la fin de l'exercice 2021/22 (fin mars). Le portefeuille se composait de 54 immeubles d'habitation, neuf immeubles mixtes et cinq immeubles commerciaux.

Afin d'améliorer la qualité des immeubles et d'améliorer les revenus locatifs et augmenter la valeur des immeubles, le fonds poursuit sa stratégie d'investissements dans des rénovations, des projets de construction, des acquisitions d'immeubles et des mesures pour améliorer la consommation d'énergie. La rénovation de deux immeubles (extérieur et intérieur) a entre-temps été achevée à Grand-Lancy et Bâle.

