Patrizia renouvelle sa direction et vise 100 milliards d'euros d'actifs à l'horizon 2030

Le 26 juillet 2024 à 15:35

Patrizia lance une nouvelle stratégie de croissance et vise les 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 2030 " en s'appuyant sur sa position solide en Allemagne et en accélérant sa croissance internationale dans cinq domaines clés ". Cette société d’investissement spécialiste des actifs réels à l’échelle internationale a nommé un nouveau comité exécutif afin de renforcer ses activités sur les secteurs de l’immobilier, des infrastructures et en faveur de sa nouvelle plateforme Re-Infra.



Patrizia souligne que cette réorganisation "s'appuie sur une gestion de la relation client globale avec une forte autonomie au niveau régional".



Le nouveau comité exécutif est plus restreint et se compose de six directeurs exécutifs : il est l'organe de décision ultime pour les opérations commerciales, et responsable de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance.



Il se compose de trois directeurs exécutifs existants, Asoka Wöhrmann, Christoph Glaser et Wolfgang Egger, et de trois nouveaux, Konrad Finkenzeller, James Muir et Martin Praum.