Pau enchaîne contre Bordeaux-Bègles

Après son succès à La Rochelle (21-38), la Section Paloise a confirmé en enchaînant à domicile par une victoire bonifiée face à une très faible Union Bordeaux-Bègles, amoindrie par l'absence de ses internationaux et de nombreux blessés, auxquels elle doit ajouter Vili (poignet) et Dimcheff (genou), touchés lors de ce match au Hameau. Traînant de gros problèmes en touche (9 ballons perdus), Pau a tout de même très vite pris les devants. Maddocks s'échappait le long de la ligne et servait Laporte qui filait inscrire le premier essai. Suite à un maul, les Palois jouent au large et d'une passe sautée, Debaes lançait Ikpefan pour le deuxième essai. Sans solution, complètement amorphe, l'UBB manquait les rares occasions qu'elle se créait. Au retour des vestiaires, les Palois enfoncent le clou et Tagitagivalu conclut le festival offensif en inscrivant le 5e essai de son équipe sur la sirène (33-7). La Section Paloise poursuit sur sa lancée et se donne un peu d'air au classement (12e, 5 points d'avance sur Perpignan et 6 sur Brive). L'UBB voit son début de dynamique (2 victoires, 1 nul) déjà stoppé et reste scotchée à la 10e place avant la trêve.

par Lucas Fontaine (iDalgo)