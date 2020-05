Paul Scherrer à la recherche du matériau électroluminescent du futur

Villigen AG (awp/ats) - Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer (PSI) ont scruté l'intérieur d'un matériau prometteur pour les diodes organiques électroluminescentes (OLED). Cette substance présente un très bon rendement lumineux et sa fabrication à grande échelle serait peu coûteuse, selon ces travaux publiés dans la revue Nature Communications.

Cela fait longtemps que les chercheurs sont en quête de substances présentant ces caractéristiques, a indiqué le PSI vendredi dans un communiqué. Le composé en question est un solide jaunâtre. Lorsqu'on le dissout dans un liquide ou qu'on s'en sert pour enduire une électrode d'une couche mince avant d'appliquer un courant électrique, il émet une lumière verte intense.

La raison: les molécules qui le composent absorbent l'énergie fournie, puis elles l'émettent à nouveau peu à peu sous forme de lumière. Ce processus est appelé électroluminescence. Cette substance est donc une candidate prometteuse pour la fabrication de diodes organiques électroluminescentes (OLED).

Depuis trois ans environ, les OLED sont intégrées par exemple dans les écrans de smartphones. Aujourd'hui, les premiers écrans de télévision flexibles incluant ces matériaux arrivent sur le marché. Les OLED devraient aussi permettre l'avènement de modules de grande surface d'illumination pour l'éclairage intérieur.

Mais pour ce faire, il faut d'abord réussir à identifier les bons matériaux. Car nombre de substances qui entrent en ligne de compte contiennent des métaux coûteux comme l'iridium, ce qui empêche leur application à grande échelle et sur des surfaces étendues.

L'objectif de la recherche actuelle est de trouver des matériaux plus efficaces pour produire des écrans plus écologiques et peu coûteux, ainsi que des modules de grande surface d'illumination pour l'éclairage. Des progrès sont attendus de métaux bon marché et aisément disponibles comme le cuivre.

Scruté à la loupe

Des chercheurs ont étudié en détail le composé de cuivre CuPCP. Au milieu de ces molécules, on trouve quatre atomes de cuivre entourés d'atomes de carbone et de phosphore. Le cuivre est un matériau relativement bon marché et le composé se prête bien à une production en grandes quantités.

"Notre objectif était de comprendre à quoi ressemble l'état excité de ce composé", explique Grigory Smolentsev, physicien au PSI, cité dans le communiqué. Autrement dit, d'identifier les changements que subit la substance lorsqu'elle absorbe de l'énergie.

"Cela nous révèle l'importance probable des pertes d'énergie qui ne sont pas libérées sous forme de lumière", poursuit le chercheur. Les scientifiques ont examiné en détail les états excités très brefs du composé de cuivre aux deux grandes installations de recherche du PSI - la Source de Lumière Suisse SLS et le laser à rayons X à électrons libres SwissFEL - ainsi qu'à l'European Synchrotron Radiation Facility à Grenoble (F).

Substance à optimiser

Les mesures ont confirmé que, par sa structure chimique, cette substance était une bonne candidate pour les OLED. Les propriétés chimiques quantiques du composé rendent possible un très bon rendement lumineux. Notamment parce que la molécule est relativement rigide: sa structure tridimensionnelle ne change guère lors de l'excitation.

Les chercheurs peuvent maintenant commencer à optimiser la substance pour une utilisation dans des OLED. Mais l'objectif des mesures menées aux trois grandes installations de recherche n'était pas seulement d'étudier ce composé de cuivre. Les données expérimentales obtenues permettent aussi d'améliorer les calculs théoriques de certaines molécules.

"Ainsi, nous pourrons mieux prédire à l'avenir quels sont les composés adaptés pour les OLED et quels sont les composés qui le sont moins", conclut Grigory Smolentsev.

ats/rp