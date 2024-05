Le cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison recrute Jim Langston, l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les transactions, en provenance du cabinet concurrent Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en tant qu'associé dans le domaine des fusions et acquisitions (M&A).

Langston, qui a travaillé sur plusieurs grandes transactions de sociétés publiques et privées, sur la défense de l'activisme et sur des questions de gouvernance d'entreprise au cours de sa carrière, continuera d'être basé à New York et rejoindra le département "entreprises" du cabinet dirigé par Scott Barshay, l'un des meilleurs spécialistes des transactions.

Jim fait partie des meilleurs avocats en fusions et acquisitions du pays et constitue un excellent complément à notre équipe, a déclaré M. Barshay.

L'arrivée de M. Langston est la dernière d'une série d'embauches de haut niveau dans les plus grands cabinets d'avocats du monde au cours de la dernière décennie, alors que la plupart des cabinets d'avocats d'affaires se sont éloignés du système de rémunération traditionnel "lockstep" qui lie la rémunération à l'ancienneté.

La plupart des grands cabinets établissent désormais un lien étroit entre la rémunération et les performances et récompensent les avocats vedettes en leur offrant des rémunérations de plusieurs millions de dollars.

En 2016, Paul Weiss a débauché Barshay d'un autre cabinet d'avocats d'affaires, Cravath, Swaine & Moore, qui utilisait à l'époque un système traditionnel de rémunération en dents de scie.

En 2021, Freshfields Bruckhaus Deringer a débauché Damien Zoubek de Cravath pour l'aider à diriger sa pratique M&A aux États-Unis. Au cours de la dernière décennie, Kirkland & Ellis a embauché plusieurs avocats de premier plan, dont Eric Schiele, Edward Lee et Jonathan Davis, provenant de cabinets rivaux.

Langston, qui a obtenu son diplôme de droit à l'université de Caroline du Nord, a travaillé chez Cleary pendant plus de dix ans et a contribué à diriger sa pratique en matière de fusions et d'acquisitions.

Au cours de sa carrière chez Cleary, M. Langston a fourni des conseils sur plusieurs transactions très médiatisées de sociétés publiques, notamment l'acquisition de Covidien par Medtronic pour 49,9 milliards de dollars, le projet de fusion d'Allergan avec Pfizer pour 160 milliards de dollars, qui a été abandonné par la suite, et le rachat de Blue Buffalo Pet Products par General Mills pour un montant de 8 milliards de dollars.

Paul Weiss possède la pratique la plus sophistiquée du marché en matière de fusions et d'acquisitions, a déclaré M. Langston. Je me réjouis de travailler avec cette équipe extraordinairement intelligente, collégiale et dévouée.

La pratique M&A de Paul Weiss a fourni des conseils sur plusieurs opérations importantes au cours de l'année écoulée, notamment le projet d'acquisition de Hess Corp par Chevron pour 53 milliards de dollars, le rachat d'Endeavor Energy par Diamondback pour 26 milliards de dollars et l'acquisition de Viessmann Climate Solutions par Carrier pour 13 milliards de dollars.

Les fusions et acquisitions mondiales ont connu un rebond au cours du premier trimestre, après une année 2023 en demi-teinte, dans un contexte d'espoir croissant d'un atterrissage en douceur de l'économie. Selon les données de Dealogic, le volume des fusions et acquisitions a bondi de 30 % pour atteindre environ 755,1 milliards de dollars au premier trimestre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente. (Rapport complémentaire d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri et Stephen Coates)