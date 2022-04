Pax enregistre une légère hausse de ses primes brutes en 2021

Zurich (awp) - L'assureur vie Pax a enregistré des primes brutes en légère hausse sur un an en 2021, mais le bénéfice net a reculé. Les fonds propres ont été consolidés, indique mercredi la société bâloise.

Pax a bénéficié d'un solide résultat dans les activités d'assurance, d'une meilleure performance de ses placements et d'un apport substantiel du gestionnaire d'actifs Pax Asset Management, précise le communiqué. Le bénéfice a toutefois reculé à 13,3 millions de francs suisses, contre 15 millions un an plus tôt.

Les fonds propres ont atteint 710 millions, après 655 millions l'année précédente.

Les primes brutes ont augmenté de 1,8% à 812 millions de francs suisses. Les activités ont été retenues dans la prévoyance professionnelle, qui a totalisé un volume de primes de 436 millions, en recul de 2% sur un an. Les nouvelles primes ont atteint 5,9 millions, mises à mal par la pandémie de coronavirus qui a freiné les créations d'entreprises et donc entraîné une demande plus faible pour les solutions de prévoyance.

Dans sa nouvelle activité de prévoyance privée, Pax a poursuivi sa forte croissance de l'année dernière. Le volume des nouvelles primes a atteint 43,4 millions, en hausse d'environ 37%. Le total des primes engrangé a atteint 376 millions, en hausse de près de 7% sur un an.

Dans la gestion d'actifs, Pax Asset Management affichait à fin décembre des avoirs sous gestion d'environ 9,0 milliards en 2021, contre 8,5 milliards douze mois auparavant. Le portefeuille immobilier a été étoffé avec de nouveaux biens.

Par ailleurs, en 2021, Pax Holding a augmenté sa participation dans Simpego Versicherungen à 49,1%.

Des fonds excédentaires de 15,1 millions, sur un total de 17 millions, ont été reversés aux assurés.

ol/rq