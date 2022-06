PayPal permet le transfert de crypto avec des portefeuilles externes

La fonctionnalité sera disponible pour certains utilisateurs américains à partir de mardi et sera déployée à tous les clients américains éligibles dans les mois à venir, a déclaré la société basée à San Jose, en Californie.

PayPal a commencé à autoriser ses clients à acheter, vendre et détenir des bitcoins, des ethereum, des bitcoins cash et des litecoins en octobre 2020. Mais les utilisateurs n'étaient pas autorisés à déplacer les avoirs en crypto de sa plateforme plus tôt.

Depuis l'année dernière, le marché des crypto-monnaies a connu un regain d'intérêt de la part des investisseurs, avec de grands investisseurs en capital-risque, des célébrités et des sociétés de premier ordre qui ont doublé leurs investissements en crypto-monnaies. Cependant, les prix de ces monnaies sont restés volatils, ce qui a atténué leur attrait en tant que couverture contre l'inflation.