PayTrip lève un million d'euros

La Fintech PayTrip vient de finaliser un tour de table d'un million d'euros auprès d'investisseurs privés et de différents institutionnels. Cette première levée va permettre à la startup d'accélérer le lancement de ses activités sur le marché français dès le mois de février 2019.



Fondée en décembre 2017, PayTrip, propose de connecter financièrement tous les membres de la famille, où qu'ils se trouvent dans le monde. Soutenir un membre d'une famille, pour un dépannage ou un besoin régulier d'argent devient alors une simple formalité. PayTrip est une solution technologique intégrée composée d'une plateforme, d'un compte bancaire, et de cartes de paiement internationales Mastercard.



Grâce aux progrès dans les technologies du deep learning et de l'intelligence artificielle, un client peut souscrire un compte Paytrip en quelques clics et en moins de cinq minutes. Le client dispose alors d'un véritable compte bancaire de paiement et il peut commander une carte Mastercard pour lui et pour chaque membre de sa famille.



Grâce à cette levée de fonds, PayTrip va pouvoir recruter ses équipes commerciales, lancer ses actions marketing, continuer de faire évoluer son offre et lancer à grande échelle ses opérations sur la France et la Belgique et notamment sur certaines grandes villes où un effort particulier sera réalisé.



Bennaceur KASBI, Fondateur de PayTrip « L'offre PayTrip a été conçue pour répondre à un besoin sociétal fort : remettre ou envoyer de l'argent simplement à ses proches et leur permettre d'accéder à des outils de paiement universels en France comme à l'international. L'innovation PayTrip, le e-portefeuille qui connecte financièrement la famille, simplifie donc les usages de remise et d'envoi d'argent et ramène leurs délais de quelques jours à quelques secondes. »



PayTrip ambitionne donc d'ouvrir un nouveau marché en se positionnant en véritable alternative face aux traditionnelles solutions de transfert d'argent souvent complexes, peu collaboratives, onéreuses et peu agiles. PayTrip souhaite de son côté offrir des expériences adaptées aux nouveaux usages de ses clients en combinant approche industrielle, sécurité, simplicité et accès à des services en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

