Pays-Bas: prix à la consommation en hausse de 14,3% en octobre sur un an

La Haye (awp/afp) - Les prix à la consommation ont progressé de 14,3 % en glissement annuel en octobre aux Pays-Bas, principalement en raison de la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, ont révélé mardi des chiffres officiels.

L'inflation avait atteint 14,5% en septembre, un record, a rappelé l'Office central néerlandais des statistiques (CBS) dans un communiqué.

"L'évolution des prix de l'énergie a eu un effet à la baisse sur l'inflation", tandis que "l'alimentation a eu un effet à la hausse", a précisé l'Office.

L'énergie était 173% plus chère en octobre qu'au cours du même mois un an plus tôt, alors qu'elle était 200% plus chère en septembre 2022 qu'en septembre 2021, a précisé le CBS.

Les prix des denrées alimentaires ont encore augmenté en octobre, à 14% en glissement annuel. Les vêtements étaient 9,4% plus chers en octobre qu'au même mois un an plus tôt.

En octobre, les biens et services de consommation hors énergie et carburants étaient 6,9% plus chers qu'au même mois l'an dernier, contre 6,5% en septembre, selon le CBS.

L'évolution des prix des carburants a également eu un effet dépressif sur l'inflation (+7,5% contre +11,4% en septembre).

Les Pays-Bas, cinquième économie de l'UE, ont l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe alors qu'ils tentent de mettre fin à leur dépendance au gaz russe.

L'évolution des prix de l'énergie est cependant mesurée sur la base des nouveaux contrats, gonflant l'inflation puisque de nombreux ménages ont gardé leur contrat, a souligné l'Office qui étudie de nouvelles méthodes de calcul des prix de l'énergie plus détaillées.

Selon l'indice des prix à la consommation harmonisé avec l'Union européenne (HICP), a précisé le CBS, les prix à la consommation ont progressé de 16,8% en octobre aux Pays-Bas.

L'inflation dans la zone euro a encore progressé en octobre en glissement annuel, à 10,7%, un nouveau record.

