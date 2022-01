Pegasus Asia, le troisième SPAC1 sponsorisé par Tikehau Capital et le premier SPAC soutenu par des sponsors internationaux à être coté à la Bourse de Singapour, lève 170 mS$

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé aujourd'hui que Pegasus Asia, le troisième SPAC sponsorisé du Groupe et le premier coté à Singapour, a levé avec succès 170 millions de dollars singapouriens (équivalent à environ 111,2 millions d’euros2) au travers d’une introduction en Bourse (IPO).

Tout comme les SPACs Pegasus Europe et Pegasus Entrepreneurs lancés en 2021, Pegasus Asia a été lancé par Tikehau Capital avec ses co-sponsors Financière Agache, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi. Les sponsors disposent d'un vaste réseau et d’importantes ressources pour rechercher et évaluer au mieux les cibles potentielles.

Tikehau Capital et ses co-sponsors sont les seuls sponsors européens à avoir lancé avec succès deux SPACs en Europe en 2021. Pegasus Europe a levé environ 483,6 m€ en avril 2021 et figure aujourd’hui parmi les plus importants SPACs européens. Pegasus Entrepreneurs a levé 210 m€ en décembre 2021, avec une offre augmentée de 10 m€ en raison de la forte demande des investisseurs.

Pegasus Asia prévoit de se concentrer sur les secteurs s’appuyant sur la technologie, incluant ceux de la consommation, de la finance, de l’immobilier, de l'assurance, de la santé, et des services numériques, principalement, en Asie-Pacifique mais pas exclusivement.

Le résultat de l’IPO de 170 mS$ inclut 22 mS$ investis par les sponsors soulignant un fort alignement des intérêts avec l’ensemble des actionnaires. Pegasus Asia sera coté sur la bourse de Singapour (SGX) à partir d’aujourd'hui.

Neil Parekh, responsable de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour Tikehau Capital, dirigera Pegasus Asia en tant que CEO.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré :

« Nous sommes ravis du succès de l'introduction en bourse de Pegasus Asia et de la forte demande des investisseurs. Tikehau Capital investit son propre capital dans chacun de ses SPACs et, à ce titre, les intérêts de nos investisseurs sont étroitement alignés aux nôtres. Les SPACs sont un outil d'investissement efficace qui s'intègre bien dans notre stratégie. Ils constituent un moyen efficace de lever des capitaux et d'investir dans des entreprises sélectionnées pour financer leurs objectifs de croissance. Le marché asiatique présente un grand potentiel ; avec Financière Agache, nous allons tirer parti de notre réseau mondial et de notre expertise en matière d'investissement, de due diligence et de levée de capitaux afin d'identifier au mieux l'entreprise cible de Pegasus Asia dans le secteur des technologies et d'assurer le succès de ce SPAC. Nous tenons également à remercier l'Autorité monétaire de Singapour et la Bourse de Singapour d'avoir accueilli notre premier SPAC en Asie. Nous sommes convaincus que nous lancerons d'autres projets passionnants dans la région. »

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672 collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Special Purpose Acquisition Company

2 Sur base d’un taux de change S$ / € de 0,66 au 20 janvier 2022.

