Pegasus Development AG

Pegasus Development AG : Feu vert pour de multiples sites de production dans le monde



05-Juin-2020



Pegasus Development AG : Feu vert pour de multiples sites de production dans le monde Annonce : Expansion de l'installation de production de Pegastril-Nuevo Sous la houlette de Roberto Spano, membre du conseil, la direction de Pegasus Development AG a décidé de poursuivre l'expansion des installations de production de Pegastril-Nuevo.

De nouvelles installations de production seront mises en place à divers emplacements à travers le monde et le site en Turquie est en cours d'expansion. Ces investissements permettront également de créer de nouveaux emplois. La reprise et l'expansion des installations de production suivantes sont prévues dans les 20 pays d'Amérique latine, ainsi qu'en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce, à Chypre, au Nigeria, en Éthiopie, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique, en Angola, à Maurice, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, à São Tomé et en Mongolie. La demande en désinfectants est montée en flèche en raison du coronavirus. Des recettes particulièrement élevées sont attendues des produits à base de tensioactifs végétaux et sans alcool, tels que les produits Nuevo. Ce fut le facteur décisif dans la décision de la direction de continuer à développer la quantité et la gamme des produits Nuevo. Pegasus Development AG a rapidement obtenu les droits exclusifs en investissant dans Nuevo, développant ainsi la marque Pegastril-Nuevo. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les produits sur la page suivante : www.pegastrilnuevo.ch. Grâce à de nouvelles technologies et à des idées novatrices, Pegastril-Nuevo s'emploie à empêcher la propagation du coronavirus et toute autre pandémie future. Entre autres choses, des cabines de désinfection ont été mises au point. Elles permettent de pulvériser un désinfectant sur tout le corps en quelques secondes. Ces cabines sont principalement destinées à être utilisées dans les aéroports, les gares et les lieux publics. Un seul réservoir de désinfectant suffirait à désinfecter 10 000 personnes, chacune prenant dix à vingt secondes pour être traitée. Pegastril-Nuevo fournit déjà l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Nigeria en plus des pays européens. À l'avenir, la protection contre les virus sera la priorité absolue dans tous les secteurs d'activité. Il devient évident que chaque restaurant et centre commercial sera tenu de placer une telle cabine de désinfection à son entrée. C'est précisément là que les recettes devraient augmenter à l'avenir. Les cabines permettront aux magasins physiques de rester compétitifs par rapport aux sites d'e-commerce.

Cela ouvrira un immense marché pour Pegasus Development AG qui promet une croissance phénoménale.

