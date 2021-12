Pegasus Entrepreneurs, le deuxième SPAC sponsorisé par Tikehau Capital, lève 210 millions au travers d'un placement privé revu à la hausse en raison de la forte demande des investisseurs

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui que son deuxième SPAC, Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe ("Pegasus Entrepreneurs") a levé €210 millions d'euros au travers d'un placement privé. L'offre a été augmentée de €10 millions en raison de la forte demande des investisseurs.

Ce placement privé inclut €31 millions investis par les Sponsors soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec l’ensemble des actionnaires.

Pegasus Entrepreneurs sera coté sur Euronext Amsterdam à partir d’aujourd’hui. Il s’agit du deuxième SPAC sponsorisé par Tikehau Capital lancé avec succès en 2021.

Tikehau Capital a lancé Pegasus Entrepreneurs aux côtés des co-sponsors Financière Agache, Pierre Cuilleret (voir biographie) qui intervient en tant que sponsor et CEO, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Tikehau Capital consistant à développer son offre de produits en s'appuyant sur son réseau et sa présence mondiale. Pegasus, et les SPACs en général, constituent une extension naturelle des activités de Tikehau Capital, afin d’offrir aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au capital d’une part et de permettre aux investisseurs d’accéder à des véhicules d'investissement différentiant d’autre part.

Pegasus Entrepreneurs envisage de s'associer à une entreprise européenne entrepreneuriale, ayant déjà un historique de forte croissance et un plan de développement et de création de valeur ambitieux. Les cibles potentielles peuvent inclure un large éventail de business models, y compris des entreprises matures avec des franchises établies et bien capitalisées.

Pierre Cuilleret sera soutenu par Baptiste Desplats, CFO de Pegasus Entrepreneurs, un spécialiste des marchés de capitaux et de l'exécution de fusions et acquisitions, qui a conseillé des entreprises de premier plan dans des secteurs diversifiés en Europe.

Pegasus Entrepreneurs fait suite à Pegasus Europe qui a levé avec succès €484 millions en avril 2021 et qui vise à s’associer avec une société de services financiers à fort potentiel de croissance.

Tikehau Capital, Financière Agache et leurs co-sponsors sont les premiers à avoir lancé en 2021 deux SPACs qui répondent avec succès à l'appétit des investisseurs.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré : « En tant qu'entrepreneurs, nous avons toujours travaillé main dans la main avec des personnes qui partagent notre vision et notre approche entrepreneuriale. Le financement et l'accélération de la croissance des entreprises sont au cœur de l'ADN de Tikehau Capital. Nous sommes ravis de sponsoriser ce deuxième SPAC, dirigé par Pierre Cuilleret qui a un solide parcours d'entrepreneur, avec Financière Agache et l'équipe Pegasus. Le SPAC est une solution de financement efficace aux côtés du capital investissement et des introductions en Bourse et permettent de déployer des capitaux. C’est une extension naturelle de l'expertise de Tikehau Capital en matière d'investissement. Pegasus Entrepreneurs s'appuiera sur notre réseau et nos capacités de sourcing en Europe, ainsi que sur nos relations avec les entrepreneurs. Pegasus Entrepreneurs offrira aux investisseurs une occasion unique d'accéder à des opportunités d'investissement de premier ordre dans des sociétés privées performantes dirigées par des entrepreneurs. »

Biographie de Pierre Cuilleret

Pierre est un entrepreneur et un investisseur. Il dispose de 30 ans d'expérience dans le développement d'entreprises et la création de valeur pour les actionnaires.

En 1996, Pierre crée The Phone House avec Geoffroy Roux de Bézieux. The Phone House est un détaillant spécialisé dans la vente de téléphones portables qui a connu une croissance rapide et qui a ensuite intégré Carphone Warehouse plc, coté à la Bourse de Londres en 2000.

En 2005, Pierre a investi aux côtés de L-Catterton dans le détaillant de jeux vidéo Micromania et en est devenu le PDG. Sous la direction de Pierre, Micromania a connu une croissance rapide et a été vendu à GameStop pour environ 700 millions de dollars en 2008.

Pierre a investi très tôt dans Facebook, Uber, Royalty Pharma et Moderna. Depuis 2011, il a siégé en tant que membre non exécutif aux Conseils d'administration de sociétés cotées et privées, notamment DIA et Desigual en Espagne et Boohoo Group Plc au Royaume-Uni. Après avoir étudié en France, en Suède et en Californie, Pierre a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie et la transformation des entreprises. Conseillant des entreprises telles que Disney et Orange, il est expert en matière de stratégie de croissance, digitalisation, réorganisation, amélioration de l'expérience client, construction de la marque et culture d'entreprise.

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672 collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

