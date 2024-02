Pekao recommande un dividende record alors que le bénéfice du quatrième trimestre a presque doublé

Pekao a recommandé un dividende record pour 2023 jeudi, alors que le deuxième plus grand prêteur de Pologne a fait état d'un bond de 95 % du bénéfice net du quatrième trimestre, grâce à un revenu d'intérêt net élevé et à des coûts réglementaires et de provision inférieurs.

Le bénéfice de 1,72 milliard de zlotys (431,55 millions de dollars) a dépassé les 1,57 milliard de zlotys attendus par les analystes dans un consensus fourni par la société. Les actions de Pekao ont bondi de 3,8% à l'ouverture du marché, dépassant brièvement l'indice des valeurs sûres de Varsovie avant de limiter leurs gains pour rester en hausse de 2,1% à 8h33 GMT. Lukasz Janczak, analyste chez Erste Group, a déclaré qu'il fallait s'attendre à une réaction positive du marché étant donné le résultat net et les revenus nets d'intérêts, qui devraient également soutenir les perspectives de bénéfices pour 2024. Maciej Marcinowski de Trigon a déclaré que les résultats meilleurs que prévu constituent une augmentation du bénéfice net prévu pour les années à venir. "Dans ce scénario, nous voyons un potentiel d'augmentation de nos prévisions de bénéfices nets pour les années 2024-25 d'environ 10 %, et si les taux d'intérêt sont stables pendant toute l'année 2024, alors nous voyons un potentiel de hausse pour l'année ... aux alentours de 20 %", a-t-il écrit dans une note. La banque a recommandé un dividende de 19,20 zlotys par action pour 2023, car elle prévoit de distribuer les bénéfices stockés entre 2019 et 2023. Les résultats trimestriels n'ont pas souffert des provisions pour les prêts hypothécaires en devises étrangères, qui avaient coûté à la banque 913 millions de zlotys un an plus tôt. En outre, le résultat net a été soutenu par de solides revenus d'intérêts nets, qui sont restés largement inchangés à 3,13 milliards de zlotys. Les ventes de nouveaux prêts hypothécaires ont été multipliées par 11 pour atteindre 4,87 milliards de zlotys, le programme gouvernemental "Safe 2% Mortgage" représentant 4,4 milliards de zlotys de ces ventes. La banque prévoit une nouvelle augmentation des ventes de prêts hypothécaires en 2024 et 2025, à 5,2 % et 5,5 % respectivement. En 2023, les ventes ont augmenté de 1,3 %. Son résultat net pour l'ensemble de l'année a presque quadruplé pour atteindre un niveau record de 6,58 milliards de zlotys. Les banques polonaises ont récemment bénéficié de taux d'intérêt plus élevés, mais leurs bénéfices sont sous pression depuis plusieurs années en raison des coûts liés aux prêts hypothécaires en francs suisses. Sa marge d'intérêt nette pour le quatrième trimestre s'élevait à 4,16 %, mais la banque s'attend à ce qu'elle se détériore au cours des prochains trimestres à la suite des récentes baisses de taux d'intérêt. A 0811 GMT, les actions de Pekao étaient en hausse de 2,4%. (1 $ = 3,9856 zlotys)