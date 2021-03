Pékin demande à Washington de lever les obstacles à la coopération

PEKIN, 7 mars (Reuters) - La Chine est disposée à discuter avec les Etats-Unis dans le "respect mutuel" si Washington se résout à lever les obstacles "déraisonnables" à la coopération, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

Le président américain, Joe Biden, a souligné cette semaine la "rivalité grandissante" entre son pays et la Chine tandis que le secrétaire d'Etat Antony Blinken la qualifiait de "défi majeur" pour les Etats-Unis.

Interrogé sur les tensions sino-américaines, qu'elles relèvent des luttes d'influence dans la région Indo-Pacifique, des pratiques économiques chinoises, de Hong Kong, de Taiwan et des allégations de violations des droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang, Wang Yi a promis que jamais Pékin n'accepterait les "accusations et les dénigrements".

Selon lui, les Etats-Unis utilisent le prétexte des droits de l'homme et de la démocratie pour s'ingérer dans les affaires des autres pays.

"Il faut que les Etats-Unis le comprennent aussi rapidement que possible, faute de quoi, le monde continuera de vivre dans l'instabilité", a-t-il déclaré.

Les différences culturelles entre la Chine et les Etats-Unis doivent selon lui être appréhendées avec le plus grand soin et les deux parties doivent défendre le principe d'une concurrence saine au lieu de pointer l'autre du doigt. (Reporting by Gabriel Crossley; Writing by Ben Blanchard; Editing by William Mallard and Christopher Cushing)