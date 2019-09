Bourse de Paris : Pékin et Washington, communication rétablie

On l'a dit et répété, les tractations entre Pékin et Washington sur le commerce sont une suite d'avancées et de reculades de la part des deux protagonistes, qui cherchent tour à tour à récupérer l'initiative. Cette fois, c'est la Chine qui a pris le micro pour annoncer une reprise des négociations physiques entre les deux pays début octobre. C'est un peu plus tard que prévu, mais cela rassure les investisseurs en démontrant que le dialogue a repris. Le ministère chinois du commerce a précisé dans la nuit que son chef des négociations, Liu He, a discuté avec ses homologues américains Robert Lighthizer et Steven Mnuchin. Des réunions de travail préparatoires sont programmées dès la mi-septembre.

Les négociations sur le commerce sont, avec la politique monétaire de la banque centrale américaine, les deux principales préoccupations de Wall Street. Les précisions sur le calendrier des pourparlers auront-elles une influence sur la décision que doit prendre la banque centrale le 18 septembre ? Normalement pas, mais la pression politique est telle sur l'institution qu'il ne faut pas écarter cette hypothèse. En attendant, la Réserve Fédérale pourra nourrir ses réflexions avec une nouvelle batterie d'indicateurs dès cet après-midi.

A Londres, Boris Johnson tombe de Charybde en Scylla. Les députés britanniques ont rejeté sa motion d'organisation d'élections anticipées le 15 octobre et soutenu un texte proposant le report de la sortie de l'UE au 31 janvier 2020. Même s'il est un fin tacticien, il serait étonnant que Johnson ait prévu un tel scénario.

Les indicateurs avancés sont bien ancrés dans le vert ce matin. Les marchés vont ouvrir en hausse en Europe . En Asie, de belles progressions se dessinent en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

A suivre aujourd'hui, les commandes d'usines allemandes (8h00), qui prennent un relief particulier à l'heure où l'industrie de la première puissance économique de la zone euro souffre. Aux Etats-Unis, le calendrier est surchargé par une série d'indicateurs sur l'emploi : rapport Challenger (13h30), rapport d'ADP (14h15) et inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30). Puis les indicateurs des directeurs d'achats américains, avec le PMI à 15h45 et l'ISM à 16h00, avant à 16h30 les commandes d'usines avant à 17h00 les stocks pétroliers hebdomadaires.L'euro est remonté à 1,1027 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 1545 USD. Le pétrole remonte, à 60,64 USD pour le Brent et à 56,20 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond 10 ans remonte à 1,508%. Le Bitcoin est stable à 10 584 USD.