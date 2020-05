Bourse de Paris : Pékin et Washington, le poker menteur reprend

Le retour de petites piques entre Pékin et Washington, à l'approche d'un nouveau round de négociations commerciales dont on se demande si elles aboutiront un jour, montre que la guerre économique que se livrent les deux premières puissances mondiales est en train de revenir sur le devant de la scène. Cet affrontement est de moins en moins feutré. Quand les Etats-Unis militent ouvertement pour que leurs entreprises coupent les ponts avec leurs sous-traitants chinois, on est déjà bien au-delà des barrières douanières réversibles qui donnaient des sueurs froides aux investisseurs en 2018.

Je profite de l'occasion pour parler de "démondialisation", un concept qui revient à la mode. La crise du Covid-19 a réveillé les rhétoriques d'autosuffisance dans plusieurs pays. Nous rêvons tous que nos usines produisent non loin de chez nous les produits dont nous avons besoin, avec des salariés payés correctement, mais sans hausses de prix. Et tant qu'à faire sans pollution locale. Il est théoriquement possible de relocaliser des productions, mais pas sans contreparties. Une étude de la CNUCED publiée en 2013 détaille les secteurs qui profitent le plus de la valeur ajoutée étrangère. L'Automobile, le Textile, la Chimie, l'Electronique ou les Produits pétroliers en font partie. En cas de démondialisation, ces secteurs verraient leurs coûts enfler significativement. Comme la plupart sont à marges faibles, il faudrait se préparer à affronter des prix autrement plus élevés. Pour vous donner une idée, l'OCDE a calculé que 70% du commerce international est constitué de ces "chaînes de valeur mondiales", contre 30% seulement à l'échange de produits finis. Dénouer un tel écheveau prendrait plusieurs années.

Retour en Chine avec la session annuelle du parlement, qui a démarré aujourd'hui par de nombreuses annonces. Notamment, les dirigeants ont prévu de renforcer les prêts aux petites entreprises et ont lancé un vaste plan d'investissement dans les infrastructures (doté de l'équivalent de 480 Mds€). Cela devrait entraîner un déficit public dépassant 3,6% du PIB. Pékin a abandonné, au moins pour 2020, son objectif chiffré de croissance annuelle. En parallèle, la Chine veut renforcer son emprise sur Hong Kong avec une loi de "sécurité nationale". Le Hang Seng chutait lourdement ce matin à cette annonce et les opposants sont prêts a reprendre la contestation.

Les indicateurs avancés sont baissiers autour de 7h00 ce matin en Europe et aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

Les ventes de détail britanniques (8h00) et la publication des minutes de la dernière réunion de la BCE (13h30) sont les seuls événements majeurs du jour. Ce matin, la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés en parallèle de l'annonce d'un plan spécial de financement doté de 75 Mds¥.

La paire euro dollar évolue peu à 1,0942 USD. L'once d'or a perdu du terrain à 1727 USD. Le baril recule nettement ce matin, à 32,93 USD le WTI et à 35 USD le Brent. La dette américaine se paie 0,65% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange à 9037 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aena : CaixaBank passe de sousperformance à achat en visant 137,70 EUR.

Altice Europe : HSBC passe de conserver à acheter en visant 4,50 EUR.

Big Yellow : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1096 GBp.

Compass : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1470 à 1340 GBp.

G4S : Goldman Sachs reprend le suivi à surpondérer en visant 110 GBp.

Hammerson : HSBC passe de conserver à alléger en visant 52 GBp.

HeidelbergCement : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 46 à 49 EUR.

Intertek : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 4900 GBp.

ITV : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 96 GBp.

LafargeHolcim : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 53 à 52 CHF.

Neste Oyj : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 40,50 EUR.

Securitas : J.P. Morgan passe de souspondérer à surpondérer en visant 130 SEK.

The Swatch Group : J.P. Morgan réduit son objectif de cours de 225 à 215 CHF.

Wendel : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 120,80 à 93,10 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Le gouvernement met la pression sur Renault et son projet de restructuration, via Bruno Le Maire dans Le Figaro, qui rappelle que "Renault joue sa survie" et doit prendre des engagements sur le maintien en France de certaines activités et qu'il ne signera le PGE de 5 Mds€ qu'après avoir obtenu ces garanties. Etihad Airways, la compagnie d'Abu Dhabi, va abandonner ses A380 et envisage de ne pas réceptionner les A350 qu'elle avait commandés à Airbus, selon les informations de Reuters. Drone Volt lève 2,17 M€ grâce à une augmentation de capital réservée à ses actionnaires historiques, réalisée à 0,075 EUR par action. Financière Marjos lève 1,8 M€ à 0,10 EUR pièce et devient une commandite par actions. Genomic Vision a publié ses trimestriels.

Sur les autres marchés

SoftBank Group poursuit son vaste plan de cession en annonçant la vente de 5% de sa filiale japonaise de téléphonie mobile SoftBank Corp pour 310,2 MdsJP¥ (environ 2,6 Mds€). Amazon.com reprend une configuration "pré-pandémie", notamment en cessant de favoriser les produits de première nécessité dans ses livraisons. Le vol de test du Boeing 737Max de devrait pas avoir lieu avant le mois de juin, selon les informations obtenues par Reuters. Le géant chinois Baidu songerait à quitter le Nasdaq, face au regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis. Le gouvernement US apporte 1,2 Mds$ de financement AstraZeneca pour sa recherche d'un vaccin contre le Covid-19. SelectQuote, la plus grosse entrée en bourse aux États-Unis depuis le mois de février, flambe de 36 % pour sa première journée de cotation. NVIDIA a publié des résultats en vive hausse et des prévisions solides, mais le titre stagne hors séance. Stadler Rail n'atteindra pas ses objectifs 2020 et doit trouver un nouveau CEO, après la décision de Thomas Ahlburg de quitter son poste pour divergences stratégiques. Xiaomi prend 27,4% de Zimi pour 102,8 M$. HP Enterprise déçoit sur ses résultats, le titre perd plus de 5% hors séance. Roche et Abbott vont fournir 10 millions de tests sérologiques à la Grande-Bretagne, pour les personnels de santé, a fait savoir le gouvernement britannique.

Ça publie. Alibaba Group, Pinduoduo, Deere, Fujifilm Holding, SSE Plc, Burberry, Foot Locker…

Lectures :