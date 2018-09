Bourse de Paris : Pékin et Washington proches de la rupture

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Bernstein entame le suivi de Compass à surperformance en visant 1 830 GBp.

AlphaValue ajuste de 64,50 à 65 EUR son objectif sur Daimler en restant à accumuler.

Bernstein entame le suivi d'Elior à performance de marché en visant 14 EUR.

HSBC passe d'achat à conserver sur Hays, avec un objectif ramené de 220 à 205 GBp.

Bernstein abaisse de surperformance à performance de marché sa recommandation sur Henkel, en abaissant de 123 à 111 EUR son objectif.

Baader Helvea rehausse Immofinanz de vendre à conserver, avec un objectif relevé à 22 EUR.

Goldman Sachs abaisse sa recommandation sur Prysmian d'achat à neutre en visant 23 EUR.

Bernstein entame le suivi de Sodexo à performance de marché en visant 97 EUR.

Research Partners revalorise Vetropack de 2 400 à 2 600 CHF, en restant acheteur.

Baader Helvea passe de conserver à acheter sur Voestalpine, malgré un objectif réduit de 52 à 44 EUR.

Berenberg revalorise WM Morrison de 210 à 250 GBp en restant à conserver.

Savez-vous ce qui se passe dans la tête de Donald Trump ? Personnellement, je l'ignore et certains de ses conseillers aussi, apparemment. Selon le 'Wall Street Journal', le Président américain a demandé dès jeudi à sa garde rapprochée de plancher sur la fameuse série supplémentaire de 200 milliards de dollars de produits d'importation chinois qui seront surtaxés. Peu avant, son Secrétaire d'Etat au commerce Steve Mnuchin avait pourtant invité les représentants chinois à Washington pour reprendre les négociations.. La Chine menace d'ailleurs de décliner l'invitation à négocier. La remise à plat des relations économiques entre les deux pays semble plutôt justifiée. La méthode Trump pour y parvenir est déroutante.Les indices d'Asie du Sud-Est pâtissent une fois de plus des incertitudes sur les échanges commerciaux ce matin, dans une ambiance lourde, plombée qui plus est par les dégâts causés par le typhon Mangkhut. L'Australie tient bon et la Bourse de Tokyo est fermée pour un jour férié.La lecture finale de l'inflation européenne d'août (11h00 : consensus +2%) sera suivie de l'indice Empire State aux Etats-Unis (14h30 : consensus 23,2).L'euro grappille quelques cents à 1,1635 USD. L'once se reprend après une légère consolidation, à 1 195 USD. Le Brent flirte avec les 78 USD et le WTI avec les 69 USD.