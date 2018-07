Pékin et Washington renoueraient le dialogue ! 1 1 31/07/2018 | 15:39 Envoyer par e-mail :

Le CAC40 a pris la pente ascendante peu après 15h00, après des rumeurs de marché selon lesquelles Chine et Etats-Unis reprendraient leurs discussions sur les droits de douane. L'indice parisien gagne 0,4% autour des 5 515 points après la diffusion de la rumeur, alors qu'il peinait à s'extirper du point d'équilibre jusque-là.



Bloomberg cite deux sources bien informées. Des représentants de Steve Mnuchin et Liu He seraient en train de réfléchir à la façon de reprendre le dialogue.

Comme nous l'évoquions il y a quelques jours , le rapprochement des positions américaine et européenne sur les barrières tarifaires la semaine dernière à l'occasion du sommet Trump-Juncker à la Maison Blanche met la pression sur Pékin. Si aucune porte de sortie valable n'est trouvée d'ici à la fin du mois d'août, environ 200 milliards de dollars de produits chinois seront surtaxés. Et si la tension monte encore, le président américain a menacé de faire monter les enchères à plus de 500 milliards de dollars. Tout le monde y perdrait. La reprise des discussions, si elle se confirme, serait donc une excellente nouvelle.Bloomberg cite deux sources bien informées. Des représentants de Steve Mnuchin et Liu He seraient en train de réfléchir à la façon de reprendre le dialogue.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

ChatNoir63 Enfin !!! Mais ne crions pas victoire trop tôt ....