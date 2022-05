Pékin exhorte des millions de personnes à continuer à travailler à domicile face à la menace de l'épidémie de COVID

Lundi, la capitale chinoise a signalé que 99 nouveaux cas ont été détectés le 22 mai, contre 61 le jour précédent - le plus grand décompte quotidien jusqu'à présent au cours d'une épidémie qui dure depuis un mois et qui enregistre régulièrement des dizaines de nouvelles infections chaque jour.

À Shanghai, moins de 600 cas quotidiens ont été signalés pour le 22 mai, dont aucun en dehors des zones de quarantaine, comme c'est le cas depuis une bonne partie de la semaine dernière.

Les analystes de Gavekal Dragonomics ont estimé la semaine dernière que moins de 5 % des villes chinoises signalaient des infections, contre un quart fin mars, dans le cadre d'une épidémie de COVID qui a jeté un froid sur la croissance de la deuxième économie mondiale. deuxième économie mondiale. Mais la vigilance, et l'inquiétude, restent vives à Shanghai et dans la capitale.

Bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles annonces de fermeture de zones à Pékin, cinq des 16 districts de la ville ont conseillé aux habitants de travailler à domicile et d'éviter les rassemblements. Ceux qui doivent se rendre au travail doivent avoir un résultat négatif à un test PCR effectué dans les 48 heures, et ne doivent pas dévier de leur trajet domicile-travail.

"La prévention et le contrôle des épidémies de la ville sont à un moment critique", a publié le district de Tongzhou de Pékin sur son compte WeChat tard dimanche, demandant aux résidents qui travaillent dans cinq autres districts d'effectuer leur travail depuis leur domicile cette semaine.

"Un pas en avant et la victoire est en vue. Un pas en arrière, et les efforts précédents seraient gaspillés."

MASSIVEMENT TOUCHÉ

Pékin avait déjà réduit les transports publics, demandé à certains centres commerciaux et autres magasins et sites de fermer et scellé les bâtiments où de nouveaux cas ont été détectés.

Dans un grand complexe résidentiel qui n'a pas fait l'objet d'un ordre d'isolement, des étagères ont été installées pour les livraisons à l'entrée, selon les résidents, alimentant l'inquiétude que l'on se prépare à un contrôle plus strict des déplacements.

Les mesures de confinement prises à Pékin, Shanghai et ailleurs en Chine laissent derrière elles d'importants dommages économiques et perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international.

La variante Omicron hautement transmissible du virus, découverte pour la première fois dans la ville de Wuhan fin 2019, s'est avérée difficile à vaincre, même avec des mesures strictes qui contrastent fortement avec la reprise de la vie normale ailleurs dans le monde.

"Nous avons été massivement touchés", a déclaré le propriétaire d'une supérette prénommée Sun, dont la boutique à Pékin n'a été autorisée à fonctionner que pendant la journée au lieu de ses heures habituelles de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

"Même pendant l'épidémie de Wuhan, nous avons pu rester ouverts tout le temps".

À Shanghai, qui a rouvert dimanche plus de 250 lignes de bus et une petite partie de son système de métro tentaculaire, de nombreuses villes et districts ont annoncé d'autres tests de masse pour les jours à venir et ont demandé aux résidents de ne pas quitter leur enceinte.

Le centre commercial de 25 millions d'habitants a permis à davantage de personnes de quitter leur domicile pour de brèves périodes au cours de la semaine dernière, mais il prévoit généralement de maintenir la plupart des restrictions en place ce mois-ci, avant de lever son confinement de deux mois à partir du 1er juin.

NOUVELLES RESTRICTIONS

Cependant, alors que de plus en plus de personnes sont autorisées à sortir, plusieurs résidents de différents quartiers de Shanghai ont déclaré avoir été informés de l'apparition de nouvelles infections dans leur voisinage, nécessitant de nouvelles restrictions de mouvement.

Un résident du district de Hongkou, qui n'a pas signalé de nouveaux cas communautaires depuis le 7 mai, a déclaré qu'on lui avait dit la semaine dernière de ne pas quitter son appartement, alors qu'il avait été autorisé à se déplacer dans son enceinte auparavant.

Hongkou fait partie des six districts qui ont annoncé un certain renforcement des mesures de restriction ces derniers jours afin de "consolider" les résultats de leurs efforts jusqu'à présent.

Mais ces mesures ont fait craindre à certains que le virus ne fasse son retour.

Le commentaire le plus important sur un post de l'agence d'État Xinhua sur le site Weibo, de type Twitter, sur les derniers chiffres de Shanghai était le suivant : "Cela ne peut pas être exact, zéro cas de COVID au niveau de la communauté ? Notre communauté a eu un nouveau cas hier".

Invité à commenter, le gouvernement de Shanghai a déclaré que tous les cas découverts ces derniers jours se trouvaient dans des zones à haut risque ou des centres de quarantaine "scellés", et que tout cas de transmission communautaire serait annoncé sur les canaux officiels.