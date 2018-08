Pékin exhorte les banques à soutenir les dépenses d' infrastructures

* Le régulateur prône une hausse du crédit aux infrastructures

* Appel à la prudence sur la dette cachée des autorités locales

* Ne pas retirer aveuglément des fonds aux sociétés en difficulté

PÉKIN, 19 août (Reuters) - L'autorité des banques et assurances a exhorté les institutions financières à apporter plus de soutien aux investissements dans les infrastructures, aux importateurs et exportateurs, et aux entreprises solvables traversant des difficultés temporaires.

Dans un communiqué publié sur son site internet samedi soir, la commission chinoise de régulation des banques et assurances a également appelé les institutions à augmenter la part de leurs prêts à moyen et long terme pour éviter que les emprunteurs subissent trop de pression à la fin de chaque mois ou trimestre.

Cette initiative intervient dans une période d'incertitude liée en partie aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Pékin a aussi quasiment multiplié par quatre le montant des projets d'investissements en actifs immobilisées approuvés en juillet par rapport au mois précédent, dans le cadre de sa volonté d'accélérer les dépenses d'infrastructures.

Samedi, le régulateur à exhorté les banques et les assureurs à s'attaquer aux "points faibles" des infrastructures chinoises et à collaborer avec les autorités locales pour identifier leurs besoins, tout en se gardant d'alourdir leur dette cachée.

La croissance des exportations et des importations chinoises s'est accélérée au mois de juillet malgré l'instauration de droits de douane américains, tandis que l'excédent commercial avec les Etats-Unis est resté près de ses niveaux record. (Tom Daly et Muyu Xu, Juliette Rouillon pour le service français)