Pékin lance une enquête sur un bar ouvert 24 heures sur 24, accusé d'être à l'origine de la dernière vague de COVID dans la capitale.

Une équipe conjointe de plusieurs départements du gouvernement local va travailler ensemble pour enquêter et traiter le cas du bar Heaven Supermarket "rapidement, strictement et sérieusement", a rapporté le Beijing Daily, soutenu par l'Etat.

Tous les bars, boîtes de nuit, karaokés, cafés Internet et autres lieux de divertissement de la ville sont en cours d'inspection, selon le journal. Tous les lieux de divertissement situés dans des espaces souterrains sont fermés et le travail de prévention des épidémies dans la ville est "renforcé", a-t-il ajouté.

Les autorités sont sous pression car l'épidémie liée au bar a contraint des millions de personnes à subir des tests obligatoires et des milliers d'autres à des fermetures ciblées, quelques jours seulement après que la ville ait mis fin à une fermeture partielle de plus d'un mois.

L'annonce de l'enquête est intervenue un jour après que les médias d'État ont rapporté que le vice-premier ministre Sun Chunlan a visité le bar et a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer la prévention et le contrôle du COVID dans les lieux clés.

Les personnes infectées dans l'épidémie vivent ou travaillent dans 14 des 16 districts de la capitale, ont indiqué les autorités.

La consommation de boissons et de repas dans la plupart des établissements de Pékin n'a repris que le 6 juin, après plus d'un mois au cours duquel la ville de 22 millions d'habitants a imposé des restrictions, notamment en incitant les gens à travailler à domicile et en fermant les centres commerciaux et certaines parties du système de transport.

Chaoyang, le plus grand district de la ville où se trouve le bar du supermarché Heaven, a donné lundi le coup d'envoi d'une campagne de test de masse de trois jours auprès de ses quelque 3,5 millions de résidents. Environ 10 000 personnes proches des clients du bar ont été identifiées, et leurs immeubles résidentiels ont été mis en quarantaine.