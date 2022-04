Pékin, pressé par l'UE de lâcher Moscou, contribuera à la paix en Ukraine "à sa façon"

par Philip Blenkinsop et Yew Lun Tian

BRUXELLES/PEKIN, 1er avril (Reuters) - La Chine a assuré vendredi à l'Union européenne (UE) qu'elle oeuvrerait à la paix en Ukraine mais a précisé qu'elle le ferait selon ses propres conditions, rejetant les appels des Européens à adopter une position plus ferme à l'égard de la Russie.

Lors d'un sommet sino-européen par visioconférence - le premier depuis décembre 2020 - le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré aux dirigeants européens que Pékin ferait pression pour la paix "à sa façon" tandis que le président Xi Jinping a exprimé l'espoir que l'UE considèrerait la Chine de manière "indépendante", en allusion aux liens du bloc avec les Etats-Unis.

Selon la chaîne de télévision publique chinoise CCTV, Li Keqiang a expliqué aux dirigeants européens que la Chine avait toujours oeuvré pour la paix et encouragé les négociations et qu'elle était désireuse de continuer à jouer un rôle constructif au sein de la communauté internationale.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, Ursula von der Leyen et Charles Michel, qui ont évoqué des discussions "ouvertes et franches", ont quant à eux appelé les dirigeants chinois à ne pas permettre à la Russie de contourner les sanctions occidentales imposées après l'invasion russe de l'Ukraine.

"Nous avons appelé la Chine à contribuer aux efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Chine ne peut pas fermer les yeux sur les infractions au droit international de la Russie", a déclaré Charles Michel lors d'un point de presse à l'issue du sommet.

"Toute tentative de contourner les sanctions ou de fournir de l'aide à la Russie risquerait de prolonger la guerre. Cela conduirait à augmenter les pertes humaines et l'impact économique" du conflit, a-t-il ajouté.

Selon Charles Michel, Européens et Chinois sont d'accord sur le fait que la guerre en Ukraine représente une menace pour la sécurité et l'économie mondiales.

"TOURNANT DÉCISIF"

Alors que la Chine renforce ses liens commerciaux, énergétiques et sécuritaires avec la Russie, Ursula von der Leyen a rappelé que ses échanges économiques avec les pays occidentaux étaient bien plus importants que ses liens économiques avec la Russie.

L'an dernier, plus du quart des échanges commerciaux de la Chine ont eu lieu avec les Etats-Unis et l'UE, contre seulement 2,4% avec la Russie, selon un responsable européen.

La guerre en Ukraine, que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale", constitue aux yeux des puissances occidentales une infraction à la charte des Nations unies et Ursula von der Leyen a estimé que Pékin devrait défendre l'ordre international qui a permis à la Chine de devenir la deuxième puissance économique du monde.

"C'est un tournant décisif parce que rien ne sera plus comme avant la guerre. Il est désormais temps de prendre une position très claire pour soutenir et défendre l'ordre international fondé sur la règle de droit", a souligné la présidente de l'exécutif européen.

La Chine s'inquiète de voir les Vingt-Sept adopter une approche diplomatique plus dure à son égard, dans le sillage de leur allié américain, d'autant que l'UE la considère désormais comme un "concurrent systémique".

L'accord européen global sur les investissements avec la Chine, mis en place fin 2020 pour tenter de rééquilibrer les relations économiques entre les deux blocs, est désormais en suspens.

Les sanctions imposées par l'UE à des responsables chinois en raison de la répression par Pékin de la minorité musulmane ouïghoure dans le Xinjiang ont été suivies de représailles, la Chine décrétant à son tour des sanctions contre des parlementaires et des diplomates européens.

(Avec Robin Emmott, rédigé par Philip Blenkinsop ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)