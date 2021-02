Pékin reproche à Washington de "créer des tensions" près de Taiwan

PEKIN, 5 février (Reuters) - L'armée chinoise a reproché jeudi aux Etats-Unis de créer délibérément des tensions et de perturber la paix et la stabilité, après qu'un bâtiment de guerre de la marine américaine a traversé le sensible détroit de Taiwan, la première mission maritime de ce type sous l'administration de Joe Biden.

Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate, est irrité par le soutien accru apporté par Washington à l'île démocratique, principalement via des ventes d'armes et les traversées du détroit de Taiwan menées par des destroyers.

Il s'agit d'une question exacerbant les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

La marine américaine a indiqué que l'USS John S. McCain avait mené une mission "de routine" dans le respect du droit international. A Taipei, le ministère de la Défense a indiqué qu'il s'agissait d'une mission "normale".

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le commandement de l'armée chinoise a fait savoir que des troupes avaient suivi et surveillé la progression du navire américain. Il a dit s'opposer à ces manoeuvres américaines dans le détroit de Taiwan, disant y voir la création délibérée de tensions.

En 2020, la marine américaine a envoyé à 13 reprises des bâtiments traverser le détroit de Taiwan. La nouvelle administration à Washington veut continuer d'afficher le soutien des Etats-Unis à l'île démocratique. (Rédaction de Pékin; version française Jean Terzian)