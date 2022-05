Pékin restreint les transports publics alors que le COVID se propage en Chine

De nouveaux éléments montrent que la lutte intransigeante de la Chine contre le coronavirus, qui serait apparu sur un marché de la ville de Wuhan fin 2019, nuit à sa croissance et aux entreprises internationales qui y ont investi.

Tard dans la journée de mardi, une autre ville a annoncé des mesures de restriction du travail à domicile et d'autres mesures COVID pour la semaine à venir. La ville centrale de Zhengzhou, qui compte 12,6 millions d'habitants et abrite une usine du fabricant d'iPhone d'Apple, Foxconn, rejoint des dizaines de grandes villes en lockdown total ou partiel.

La capitale a fermé plus de 40 stations de métro, soit environ un dixième du réseau, et 158 lignes de bus, ont indiqué les prestataires de services. La plupart des stations et des lignes suspendues se trouvent dans le district de Chaoyang, l'épicentre de l'épidémie à Pékin.

Avec des dizaines de nouveaux cas par jour, Pékin tente d'éviter un verrouillage complet, comme l'a fait Shanghai dans un premier temps, espérant plutôt que des tests de masse permettront de trouver et d'isoler le virus avant qu'il ne puisse se propager.

La ville de 22 millions d'habitants a fermé les écoles ainsi que certaines entreprises et certains bâtiments résidentiels dans les zones à haut risque, et de nombreuses personnes font des provisions au cas où un confinement complet serait décidé.

Douze des 16 districts de Pékin effectuaient la deuxième des trois séries de tests cette semaine, après avoir effectué trois dépistages de masse la semaine dernière.

À Shanghai, le confinement n'a pas de fin en vue.

Après plus d'un mois, la plupart des habitants de la plus grande ville de Chine continentale et de son centre financier ne sont toujours pas autorisés à quitter leur complexe résidentiel.

Certains des 25 millions d'habitants de Shanghai ont bénéficié d'un timide assouplissement des précautions depuis dimanche, avec généralement un seul membre d'un foyer autorisé à sortir pour une promenade rapide, un peu d'air frais et quelques achats dans les supermarchés.

Selon les dernières données, Shanghai a détecté 63 nouveaux cas en dehors des zones soumises aux mesures de restriction les plus strictes, ce qui suggère que la ville a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'absence de cas pendant plusieurs jours avant que les mesures de restriction ne puissent s'alléger de manière significative.

Les autorités affirment que la politique du "zéro COVID" vise à sauver autant de vies que possible, soulignant les millions de décès dus au COVID en dehors de la Chine, où de nombreux pays abandonnent les précautions pour "vivre avec le COVID" alors même que les infections se propagent.

LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE S'EST DÉTÉRIORÉE

Mais cette politique nuit à la consommation intérieure et à la production des usines, perturbe les principales chaînes d'approvisionnement mondiales et réduit les revenus de certaines des plus grandes marques internationales, comme Apple, Kering, le parent de Gucci, et Yum China, le propriétaire de Taco Bell.

Capital Economics estime que le COVID s'est étendu à des zones générant 40 % de la production de la Chine et 80 % de ses exportations - toutes confrontées à des degrés divers de restrictions.

"Les tendances récentes en matière de mobilité suggèrent que la dynamique de croissance de la Chine s'est considérablement détériorée en avril, les embouteillages, le volume de passagers du métro et d'autres indicateurs à haute fréquence étant à leur plus faible niveau depuis l'épidémie initiale", a déclaré Fitch Ratings dans une note.

Ses analystes ont réduit leurs prévisions de croissance pour 2022 à 4,3 %, contre 4,8 % auparavant, ce qui est bien inférieur à l'objectif officiel de 5,5 % de la Chine.

Mardi, Starbucks Corp a suspendu ses prévisions pour le reste de son exercice fiscal, principalement en raison des mesures restrictives du COVID en Chine. Les ventes en Chine, où la chaîne s'est rapidement développée ces dernières années, ont baissé de 23 %, éclipsant une croissance de 12 % en Amérique du Nord.

Foxconn a déclaré mercredi qu'elle poursuivait la production à Zhengzhou.

De nombreuses usines ont été fermées après le verrouillage de Shanghai en mars. Bien que certaines aient commencé à rouvrir, il s'est avéré difficile de faire revenir les travailleurs, tout en gérant les chaînes d'approvisionnement interrompues.

Les autorités de Shanghai ont aidé Tesla à transporter plus de 6 000 travailleurs et à effectuer des travaux de désinfection pour rouvrir son usine le mois dernier, selon une lettre que Tesla a envoyée aux officiels et vue par Reuters.

Le commerce international est également confronté à des perturbations.

Une étude réalisée par les analystes de la Banque Royale du Canada a révélé qu'un cinquième de la flotte mondiale de porte-conteneurs était bloquée par la congestion dans divers grands ports.

Une étude réalisée par les analystes de la Banque Royale du Canada a révélé qu'un cinquième de la flotte mondiale de porte-conteneurs était bloquée par la congestion dans divers grands ports.

Au port de Shanghai, 344 navires étaient en attente d'accostage, soit une augmentation de 34 % au cours du mois dernier. L'expédition de quelque chose d'un entrepôt en Chine à un entrepôt aux États-Unis prend 74 jours de plus que d'habitude, ont-ils dit.