Pékin sera offensif dans le conflit avec Washington-Global Times

PÉKIN, 17 septembre (Reuters) - La Chine ne se contentera pas de jouer un rôle purement défensif dans le conflit commercial de plus en plus intense avec les Etats-Unis, peut-on lire dans le journal populaire chinois Global Times, alors que Washington s'apprête à imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois.

Pékin pourrait également refuser de participer à un nouveau cycle de négociations commerciales proposé par les Etats-Unis autour du 20 septembre, si l'administration Trump applique les nouveaux droits de douanes, a rapporté dimanche le Wall Street Journal qui citait des responsables chinois.

Selon le quotidien américain, un haut responsable chinois a dit que Pékin ne négociera pas "avec un pistolet sur la tempe".

Donald Trump devrait annoncer lundi de nouveaux droits de douane sur 200 milliards de dollars (123 milliards d'euros) d'importations chinoises, a confirmé vendredi une source autorisée. Les produits visés seront taxés à environ 10%, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, alors que l'administration américaine avait parlé de 25% à l'origine.

Pékin répliquera à toute nouvelle initiative des Etats-Unis en ce sens, a répété lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

Les Etats-Unis ont déjà imposé des droits de douane de 25% sur un ensemble de produits importés chinois représentant un montant annuel de 50 milliards de dollars. Pékin a riposté sur des montants similaires.

PÉKIN PRÉPARE UNE "BELLE CONTRE-ATTAQUE"

La semaine dernière, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a invité plusieurs hauts fonctionnaires chinois, dont le vice-Premier ministre Liu He, à poursuivre les négociations pour tenter de résoudre le différend.

"Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis cherchent à attiser les tensions pour en tirer partie à la table des négociations", peut-on lire lundi dans un éditorial du Global Times, publié par le Quotidien du Peuple, l'organe de presse du Comité central du Parti communiste chinois. "Nous espérons une belle contre-attaque et continuerons à accentuer la pression sur les Etats-Unis."

Outre de nouveaux tarifs en représailles, Pékin pourrait limiter ses exportations de biens, matières premières et composants essentiels à la chaîne de production manufacturière américaine, a déclaré l'ancien ministre chinois des Finances Lou Jiwei pendant une conférence à Pékin, selon un participant.

Selon un autre participant, au fait de la stratégie commerciale des Etats-Unis, une telle initiative entraînerait probablement de vives mesures de rétorsion de la part de Washington, qui a étudié les possibilités de restriction de ses propres exportations de produits technologiques en Chine.

Donald Trump souhaite que la Chine réduise son excédent commercial avec les États-Unis, qui est de 375 milliards de dollars, qu'elle mette fin à sa stratégie visant à acquérir les technologies et la propriété intellectuelle américaines et qu'elle réduise ses subventions au secteur de la haute technologie. (Michael Martina et Ryan Woo, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Tangi Salaün)