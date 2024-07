Le maire de Pékin a déclaré au gouverneur du fonds souverain d'Arabie saoudite qu'il espérait que le fonds développerait davantage ses activités dans la capitale chinoise, ont indiqué les médias d'État mercredi.

Les efforts diplomatiques déployés par Pékin pour courtiser l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, s'inscrivent dans un contexte de frustration face à ce qu'elle considère comme une instrumentalisation des politiques économiques par Washington, qui l'incite à renforcer ses liens avec des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

La Chine offre de nombreuses opportunités d'investissement, a déclaré le maire, Yin Yong, à Yasir Al-Rumayyan, le directeur du Fonds d'investissement public saoudien, lors d'une réunion qui s'est tenue mardi, selon le journal officiel Beijing Daily.

M. Yin a déclaré qu'il espérait que le fonds guiderait les investissements bilatéraux des entreprises des deux pays, en approfondissant la coopération dans des domaines tels que l'investissement industriel, le développement vert et la transition énergétique.

M. Al-Rumayyan a déclaré qu'il espérait maintenir une communication et des échanges étroits avec Pékin pour la coopération sur le développement durable et l'énergie renouvelable, a ajouté le journal.

Le Fonds d'investissement public saoudien, l'un des plus grands fonds souverains au monde, possède un portefeuille d'investissements tentaculaire, allant des fermes de dattes aux conglomérats multinationaux.

La Chine enregistre une hausse des investissements des fonds des pays du Golfe à un moment où certaines sociétés financières occidentales réduisent leurs investissements dans le pays, découragées par les inquiétudes concernant sa reprise économique et les risques géopolitiques.

Le fonds souverain du Qatar a accepté d'acheter une participation de 10 % dans la deuxième plus grande société chinoise de fonds communs de placement, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources. La Chine a également approuvé récemment ses premiers fonds négociés en bourse investissant dans des actions d'Arabie saoudite.

Si la coopération économique entre Pékin et Riyad reste axée sur les intérêts énergétiques, les liens dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la sécurité se sont développés. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite.

L'ambitieux plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise à diversifier son économie en s'éloignant des combustibles fossiles pour développer un secteur privé dynamique.

Le gouvernement du premier exportateur mondial de pétrole espère que son industrie manufacturière naissante produira un jour de tout, des puces informatiques aux pneus, dans le cadre d'une transformation économique plus large. (Reportage de Bernard Orr et de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Miral Fahmy et Clarence Fernandez)