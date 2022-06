Pékin teste des millions de personnes et en isole des milliers à cause d'un cluster COVID dans un bar ouvert 24 heures sur 24.

L'épidémie de près de 200 cas liés au Heaven Supermarket Bar du centre-ville, qui venait de rouvrir ses portes après l'assouplissement des mesures de restriction à Pékin la semaine dernière, montre à quel point il sera difficile pour la Chine de réussir sa politique de "zéro COVID", alors qu'une grande partie du reste du monde choisit d'apprendre à vivre avec le virus.

La réapparition des infections au COVID suscite également de nouvelles inquiétudes quant aux perspectives de la deuxième plus grande économie du monde. La Chine se remet à peine du coup dur porté par le verrouillage de deux mois de Shanghai, sa ville la plus peuplée et son centre névralgique commercial, qui a également ébranlé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le service de restauration dans les restaurants de Pékin a repris le 6 juin après plus d'un mois pendant lequel la ville de 22 millions d'habitants a appliqué diverses mesures de restriction du COVID. De nombreux centres commerciaux, gymnases et autres lieux ont été fermés, certaines parties du système de transport public de la ville ont été suspendues et des millions de personnes ont été invitées à travailler à domicile.

"Nous devons faire des tests tous les jours maintenant. C'est un peu embêtant, mais c'est nécessaire", a déclaré un résident de 21 ans, prénommé Cao, qui tient une supérette dans le plus grand quartier de Pékin, Chaoyang, où le groupe de bars a été découvert. "La situation du virus a un peu nui à notre activité, elle a baissé d'environ 20 à 30 %."

Lundi, Chaoyang a donné le coup d'envoi d'une campagne de dépistage de masse de trois jours parmi ses quelque 3,5 millions d'habitants. Environ 10 000 contacts proches des clients du bar ont été identifiés, et leurs immeubles résidentiels ont été mis sous scellés, et certaines réouvertures d'écoles prévues dans le district ont été reportées.

Les files d'attente serpentaient autour de certains sites d'essai lundi sur plus de 100 mètres, selon des témoins oculaires de Reuters. De grandes barrières métalliques ont été installées autour de plusieurs complexes résidentiels, et des personnes en combinaison de sécurité pulvérisent du désinfectant à proximité.

DANS LE VAIN

La semaine dernière, alors que les restrictions sur les repas à emporter étaient levées, le Heaven Supermarket Bar, conçu comme un grand magasin d'alcools en libre-service avec des chaises, des canapés et des tables, a retrouvé sa popularité auprès des foules jeunes et bruyantes privées de sorties et de fêtes pendant les restrictions du COVID de Pékin.

Le bar, où les clients parcourent les allées pour s'emparer de tout, des alcools forts locaux à la bière belge, est connu des fêtards pékinois pour ses tables couvertes de bouteilles vides et ses clients qui s'endorment sur les canapés après minuit.

Avec les presque 200 cas de COVID liés au bar depuis le 9 juin, les autorités ont décrit l'épidémie comme "féroce" et "explosive" - les personnes infectées vivent ou travaillent dans 14 des 16 districts de la capitale, ont indiqué les autorités.

Les responsables n'ont pas fait de commentaires sur la cause exacte de l'épidémie, ni expliqué pourquoi ils n'ont pas encore rétabli le niveau de restrictions observé le mois dernier.

La grappe de bars a été causée par des lacunes et une complaisance dans la prévention des épidémies, a écrit le Beijing Evening News, soutenu par l'État, dans un commentaire publié lundi.

"Au moment où ... la normalité est en train d'être restaurée dans la ville, la chute du Heaven Supermarket Bar signifie que les difficultés et les efforts d'innombrables personnes ont été vains", a écrit le journal.

Si l'épidémie se développe, "les conséquences pourraient être graves, et seraient telles que personne ne voudrait les voir", ajoutait-il.

COINCÉS DANS LE "PARADIS

Le bar du supermarché Heaven, ainsi que d'autres commerces à proximité, dont le Paradise Massage & Spa, étaient sous confinement, avec du ruban de police et du personnel de sécurité bloquant les entrées.

Une poignée de clients et d'employés du salon seront enfermés temporairement pour des contrôles, ont indiqué les autorités.

Au total, Pékin a signalé 51 cas pour dimanche, contre 65 la veille, conformément à une tendance nationale de baisse des cas.

Shanghai, qui a terminé les tests de masse pour la plupart de ses 25 millions d'habitants au cours du week-end après avoir levé son confinement et bon nombre de ses restrictions au début du mois, a signalé 37 cas, contre 29.

Alors que les autorités de Pékin se débattaient avec de nouveaux cas de COVID en avril, les ventes au détail dans la capitale ont diminué de 16 % en glissement annuel, tandis que les ventes immobilières ont plongé de 25 %. Les données pour le mois de mai, attendues plus tard ce mois-ci, devraient être également désastreuses.

Avant les affaires de bar, on avait beaucoup espéré un rebond en juin.