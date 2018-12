WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé dimanche soir que la Chine allait "abaisser et lever" ses droits de douane sur les importations d'automobiles américaines, frappées actuellement par des taxes douanières de 40%.

"La Chine a accepté d'abaisser et de lever ses droits de douane sur les voitures américaines importées en Chine. Actuellement, les taxes douanières sont de 40%", écrit-il sur Twitter.

Après la rencontre entre Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du G20 à Buenos Aires samedi, les Etats-Unis et la Chine se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours. (David Lawder; Arthur Connan pour le service français)