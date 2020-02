Pékin va réduire de moitié les taxes sur certains produits US

(Actualisé avec précisions; photo à disposition)

PEKIN, 6 février (Reuters) - La Chine a annoncé jeudi qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires qui étaient prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits importés des Etats-Unis, conformément à l'engagement pris dans le cadre de l'accord commercial de "phase 1" conclu le mois dernier avec Washington.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont formellement signé le 15 janvier un accord commercial de "phase 1" pour mettre fin à dix-huit mois d'un conflit ayant donné lieu à l'imposition de séries de droits de douane réciproques.

Chine et Etats-Unis avaient commencé le 1er septembre dernier à prélever des droits de douane supplémentaires sur leurs importations mutuelles, marquant alors une nouvelle escalade dans leurs tensions commerciales.

Le ministère chinois des Finances a indiqué jeudi que les droits de douane sur les importations américaines concernées par les mesures du 1er septembre seraient réduits de moitié, et ce à partir du 14 février à 05h01 GMT.

Ainsi, a-t-il précisé dans un communiqué, les taxes douanières de 10% qui visaient certains produits américains importés seront abaissées à 5%, et d'autres produits en provenance des Etats-Unis feront l'objet de tarifs douaniers de 2,5% contre 5% auparavant.

Le ministère chinois n'a pas indiqué le montant des importations américaines concernées.

La Chine espère que les Etats-Unis et elle respecteront les termes de l'accord commercial qu'ils ont conclu, afin d'accroître la confiance des marchés, d'aider au développement des échanges commerciaux bilatéraux et de contribuer à la croissance de l'économie mondiale, est-il ajouté dans le communiqué. (See Young Lee, Lusha Zhang et Yawen Chen; version française Jean Terzian)