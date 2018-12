Pékin vise la levée de toutes les barrières douanières avec les USA

PEKIN, 6 décembre (Reuters) - Le ministère chinois du Commerce a déclaré jeudi que l'objectif ultime des discussions entre Pékin et Washington sur le commerce était la levée de toutes les barrières douanières.

Lors d'un dîner en marge du G20 samedi dernier à Buenos Aires, les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours.

Selon Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce, Pékin et Washington sont déjà parvenus à un consensus sur l'agriculture, l'énergie et l'automobile et ce qui a été convenu sera mis en oeuvre immédiatement.

Des discussions vont se poursuivre, a ajouté Gao Feng, qui s'est dit très confiant dans la conclusion d'un accord commercial avec les Etats-Unis d'ici l'expiration de la période de 90 jours.

(Yawen Chen et Lee Se Young Jean-Stéphane Brosse pour le service français)