Peloton suscite l'intérêt de repreneurs potentiels, dont Amazon - WSJ

Les actions du fabricant de vélos d'appartement ont fait un bond de 40 % dans les échanges prolongés de vendredi.

Le mois dernier, l'investisseur activiste Blackwells Capital a demandé au conseil d'administration de Peloton Interactive de démettre le directeur général John Foley et de mettre la société en vente.

Ni Amazon ni Peloton n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Peloton, une coqueluche de la pandémie, a perdu environ 20 milliards de dollars en valeur depuis novembre, lorsqu'elle a laissé entendre que la demande pour ses vélos d'exercice et ses tapis de course ralentissait plus rapidement que prévu.

Selon le rapport, Amazon a discuté avec des conseillers d'un accord potentiel. Cependant, il n'y a aucune garantie que le géant du commerce électronique donne suite à une offre ou que Peloton soit réceptif, ajoute le rapport.