L'entreprise publique mexicaine d'énergie Pemex a reçu un règlement de plus de 30 millions de dollars de Vitol, y compris un paiement en espèces de 23 millions de dollars, à la suite d'un scandale de corruption qui a interrompu les transactions avec le négociant basé en Suisse, selon des documents et des sources ayant connaissance de l'affaire, confirmés à Reuters.

En retour, Pemex a levé son interdiction de trois ans sur les affaires avec le plus grand négociant indépendant de matières premières au monde, selon l'accord, dont les termes n'ont pas été rapportés précédemment.

Les deux documents de Pemex ne sont pas non plus publics.

L'interdiction fait suite à la reconnaissance publique par Vitol, en décembre 2020, dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la justice, qu'elle avait versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats avec Pemex ainsi qu'avec des entreprises publiques du Brésil et de l'Équateur.

La semaine dernière, Reuters a révélé que Pemex avait repris ses échanges avec Vitol, achetant des cargaisons d'essence et d'additifs.

L'accord a été signé en avril, mais il a fallu encore plusieurs semaines pour que toutes les entités de la société d'État achèvent les procédures de diligence raisonnable, a déclaré une source au fait des négociations.

Depuis l'accord, Pemex a acheté au moins huit cargaisons à Vitol, ce qui en fait à nouveau l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour les importations d'essence ordinaire et de supercarburant.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avait déclaré que Pemex ne reprendrait ses relations avec Vitol que si une compensation adéquate était versée et si la société communiquait les noms des personnes impliquées dans le scandale de la corruption. Pemex a ensuite révélé les noms de deux anciens fonctionnaires.

Le gouvernement mexicain et Pemex n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Vitol s'est refusée à tout commentaire.

Deux sources au fait de l'affaire ont confirmé les conditions à Reuters, sous couvert d'anonymat car les informations sont commercialement et politiquement sensibles.

Dans le cadre du règlement américain de décembre 2020, qui est totalement distinct, Vitol a accepté de payer près de 164 millions de dollars dans le cadre d'un accord de poursuite différée.

Dans le cadre de ce règlement, les documents montrent que Pemex a reçu le paiement en espèces de 23 millions de dollars en compensation de "désagréments", tandis que Vitol a également accepté d'abandonner une demande de remboursement d'une garantie de 9,25 millions de dollars et une action en justice datant de près de dix ans pour un montant de 1,2 million de dollars.

La garantie avait déjà été perçue par Pemex Transformacion Industrial, qui est responsable de la transformation des produits pétroliers et pétrochimiques, après avoir résilié un contrat d'éthane fin 2020 pour cause de corruption.

Dans le cadre de ce règlement, Vitol a également renoncé à poursuivre PMI Comercio Internacional, la branche commerciale internationale de Pemex, pour un montant de 1,21 million de dollars au titre de dommages présumés causés à une raffinerie située à Cressier, en Suisse.

Les documents montrent également que Vitol avait allégué dans une affaire extrajudiciaire distincte que la raffinerie avait subi des dommages causés par des chlorures organiques trouvés dans le pétrole brut que Vitol avait acheté à la branche commerciale de Pemex en 2014. Aucun autre détail n'a été divulgué.

En outre, Vitol a accepté de réaliser gratuitement des travaux dans le complexe de Pajaritos, dans l'État de Veracruz, et de transférer la propriété des actifs à Pemex ; les travaux dans l'usine d'éthane comprenaient l'installation de vaporisateurs et de pipelines.

Les documents ne précisent pas la valeur commerciale du transfert d'actifs ni les travaux supplémentaires effectués par Vitol. Reuters n'a pas pu trouver d'autres documents relatifs à ces valeurs. Les documents ne contiennent pas non plus d'aveu de culpabilité.

Le Mexique est un marché intéressant pour les négociants en matières premières : ses raffineries en difficulté peinent à traiter le pétrole brut lourd pompé par Pemex. Bien que producteur de pétrole brut, le Mexique dépend des importations d'essence et de diesel.

Les données de Pemex publiées la semaine dernière montrent que les importations d'essence et de diesel ont augmenté de 17 % chacune en août, pour atteindre respectivement plus de 407 000 barils par jour (bpj) et près de 175 000 bpj.

Entre-temps, les procédures judiciaires liées au scandale de corruption se poursuivent au Mexique, mais aussi aux États-Unis, où un ancien employé est jugé, et en Équateur.

À la mi-décembre 2020, Pemex a présenté au procureur général du Mexique son propre dossier concernant une éventuelle corruption. Le scandale de corruption reconnu par Vitol remonte aux prédécesseurs de M. Lopez Obrador.