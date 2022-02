Pence dit que Trump a tort de dire qu'il aurait pu changer le résultat de l'élection de 2020

(Reuters) - Un vice-président ne peut pas modifier le résultat d'une élection présidentielle, a déclaré vendredi Mike Pence, réagissant à des propos de Donald Trump qui lui reproche depuis de longs mois de ne pas avoir empêché Joe Biden de lui succéder.

Après avoir échoué à se faire réélire, l'homme d'affaires avait fait pression sur celui qui était son vice-président afin que ce dernier bloque la certification de la victoire de Joe Biden, ce qu'il a refusé de faire.

"Le président Trump a tort", a déclaré Mike Pence dans un discours prononcé en Floride devant la Federalist Society for Law and Public Policy, une organisation conservatrice.

"La présidence appartient au peuple américain et à lui seul. Et franchement, il n'y a pas d'idée plus anti-américaine que la notion selon laquelle une seule personne peur choisir le président américain", a ajouté Mike Pence.

(Alexandra Ulmer ; version française Nicolas Delame)