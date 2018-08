Pepsi s'offre SodaStream pour 3,2 milliards de dollars 0 0 20/08/2018 | 08:55 Envoyer par e-mail :

En 2017, SodaStream a réalisé un chiffre d'affaires de 543 millions de dollars pour 81,4 millions de dollars de résultat opérationnel, soit une marge de 15%. Le bénéfice net avait atteint 74,4 millions de dollars. L'entreprise était entrée en bourse en 2010 à 20 USD par action.

La nouvelle est tombée ce matin avant l'ouverture des marchés européens : PepsiCo va racheter SodaStream à 144 USD par action cotée au Nasdaq, soit une prime de 32% sur la moyenne de cours récente. La facture totale représente 3,2 milliards de dollars. Environ la moitié du cash-flow libre attendu sur l'année par l'Américain, soit dit en passant. Les deux conseils d'administration recommandent unanimement la transaction, qui pourrait être bouclée dès le mois de janvier prochain, selon les vœux des deux parties.En 2017, SodaStream a réalisé un chiffre d'affaires de 543 millions de dollars pour 81,4 millions de dollars de résultat opérationnel, soit une marge de 15%. Le bénéfice net avait atteint 74,4 millions de dollars. L'entreprise était entrée en bourse en 2010 à 20 USD par action.

Quelques marques de PepsiCo (Source : Site internet PepsiCo) Quelques marques de PepsiCo (Source : Site internet PepsiCo)

PepsiCo ajoute une flèche à son arc, déjà riche de nombreuses marques bien connues. Le groupe américain va aussi pouvoir améliorer son image en faisant sien le leitmotiv de SodaStream : la réduction de l'utilisation du plastique.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PEPSICO 0.62% 114.96 -4.14% SODASTREAM INTERNATIONAL LTD 0.36% 47960 94.64%

