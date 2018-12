Bourse de Paris : Perfect Storm

Objectivement (enfin autant que possible), il n'y avait aucune raison pour que le comité de politique monétaire de la Fed prenne une décision spectaculaire hier soir en renonçant à relever d'un quart de point ses taux directeurs. L'institution doit se positionner dans une optique de long terme pour l'économie américaine, et pas en fonction de la pression de la rue ou de la Maison Blanche. Elle doit aussi préserver sa crédibilité, sa marge de manoeuvre et son indépendance (d'ailleurs, la décision de hausse des taux a été prose à l'unanimité). Les investisseurs espéraient a minima des signaux d'assouplissement de la politique pour 2019, mais ils n'ont pas été totalement exaucés. La Fed ne devrait relever ses taux que deux fois l'année prochaine, contre trois initialement programmées. En revanche, Jerome Powell a maintenu le cap sur la réduction du bilan de la banque centrale (50 milliards de dollars par mois) et a réaffirmé que la politique monétaire doit s'adapter à une croissance qui reste solide et à un marché de l'emploi qui poursuit son renforcement. En d'autres termes, l'économie américaine n'a pas besoin d'une politique accommodante pour tourner à plein régime, même si des risques existent, risques qui sont encore toutefois "globalement équilibrés".



Evidemment, ces annonces n'ont pas été du goût du marché : les trois indices américains ont à nouveau cédé beaucoup de terrain hier et les indicateurs avancés de Wall Street sont encore dans le rouge vif à l'heure où nous écrivons ces lignes. Notons que le décrochage effectif de Wall Street hier soir a coïncidé avec l'annonce de Powell sur la poursuite de la réduction du bilan de la banque centrale plus que sur la trajectoire de taux. Les indices asiatiques sont également en difficultés, notamment le Nikkei 225, qui perd plus de 3%. Un banquier américain a parlé hier soir de "perfect storm" (une tempête parfaite) pour la fin d'année sur les marchés.



Le CAC40 a démarré la séance en baisse de -1,6% sur les 4 700 points.



Les temps forts économiques du jour



Programme très anglo-saxon avec les ventes de détail britanniques (10h30, consensus +0,3%) suivies de la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux (13h00, consensus statu quo à l'unanimité). Aux Etats-Unis, l'indice Philly Fed (14h30, consensus 15,6), les ventes des grossistes (14h30, consensus +0,2%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 219 000) précèderont l'indice des indicateurs avancés (16h00, consensus +0,0%). Ce matin, la Banque du Japon a maintenu le statu quo sur sa politique monétaire.



L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1388 USD. L'or est en légère hausse au contact des 1 245 USD. Le pétrole est toujours sous pression avec un WTI à 47,07 USD et un Brent à 56,335 USD. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est à 2,751%, en légère baisse. Quatrième journée consécutive de hausse pour le Bitcoin hier, à 3 785 USD.



Les principaux changements de recommandations



Ashmore : Citi passe de neutre à vendre.

Asos : Berenberg abaisse de 8 300 à 4 000 GBp son objectif mais reste acheteur.

Ceconomy : HSBC passe d'alléger à conserver avec un objectif ajusté de 4,20 à 3,30 EUR.

Covestro : Berenberg abaisse de 63 à 50 EUR son objectif mais reste à conserver.

DBV Technologies : Stifel passe d'acheter à conserver sur l'ADR, dont l'objectif recule de 35 à 11 USD. Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif abaissé de 26 à 10 USD. Barclays abaisse de 30 à 8 USD son objectif en passant de surpondérer à pondération en ligne.

Euronext : Citi passe d'acheter à neutre.

Geox : Mediobanca passe de sousperformance à neutre mais réduit de 1,90 à 1,30 EUR son objectif.

Greencore : Jefferies abaisse de 245 à 225 GBp son objectif en restant à l'achat.

Maisons du Monde : Berenberg abaisse de 46,50 à 37 EUR son objectif mais reste acheteur.

MAN : Citi passe d'achat à neutre.

Natixis : Oddo BHF reste acheteur mais réduit de 8 à 6,50 EUR son objectif.

Nestlé : Baader Helvea reste acheteur avec un objectif relevé de 90 à 92 CHF.

Novozymes : JP Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 275 DKK contre 300 DKK précédemment.

Renault : AlphaValue reste acheteur mais réduit de 77,10 à 71,50 EUR son objectif.