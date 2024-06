Zurich (awp) - Burckhardt Compression a affiché une performance en nette progression durant l'exercice décalé 2023/24. Le fabricant zurichois de compresseurs à pistons, dont les ventes ont crû à un niveau record, a vu son bénéfice net bondir de 28,7% sur un an à 90,1 millions de francs suisses. Les actionnaire se voient proposer le versement d'un dividende de 15,50 francs suisses par action, en hausse de 3 francs suisses.

Sur l'exercice sous revue, clos fin mars, les revenus ont grimpé à 982 millions de francs suisses, soit une hausse de 18,4%, a indiqué mardi l'entreprise établie Winterthour. Les entrées de commandes ont cependant fléchi de 11,3% à 1,1 milliard, alors que la demande a explosé ces dernière années, les ordres ayant quasiment doublé en l'espace de deux ans, reflet notamment d'investissement dans le contexte du tournant énergétique.

Burckhardt Compression a ainsi pu s'appuyer sur un épais carnet de commandes, quand bien même la vigueur du franc a pesé à hauteur de 7,7 points de pourcentage sur les ventes. Celles des nouvelles installations ont décollé de 31,2% à 642,8 millions de francs suisses, alors que les affaires dans les services sont restées stables.

L'entreprise a nettement dépassé les attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé un chiffre d'affaires de 966 millions de francs suisses, un Ebit de 112 millions et un bénéfice net de 84 millions.

Evoquant l'exercice en cours, la direction vise désormais un chiffre d'affaires encore plus élevé, compris entre 1,0 et 1,1 milliard de francs suisses, et une marge Ebit aussi élevée qu'en 2023/24. A l'image de la période sous revue, l'activité du second semestre devrait dépasser celle des six premiers mois.

L'objectif de chiffre d'affaires à moyen terme, qui doit être atteint d'ici l'exercice 2027, est de plus légèrement relevé - de 100 millions de francs suisses, à 1,2 milliard. La hausse reflète les bons résultats annuels et l'évolution favorable des affaires à moyen terme. La marge EBIT devrait elle s'inscrire entre 12 à 15%.

