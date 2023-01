Performance négative pour les caisses de pension en 2022

Zurich (awp) - Malgré la légère rémission des marchés d'actions et de l'immobilier, les caisses de pension ont continué de souffrir de la débandade des obligations entre octobre et fin décembre 2022. La performance annualisée des institutions de prévoyance, pondérée en fonction de la fortune, est ainsi ressortie à -11,97%, alors que leur taux de couverture des institutions de droit privé a dégringolé en l'espace d'un an de 122 à 105,6%.

Dans le détail des classes d'actifs, les actions suisses ont progressé sur le trimestre sous revue de 4,3%, une première sur l'ensemble de l'année, alors que celles des autres marchés mondiaux ont affiché une progression moindre de 2,8%. L'immobilier a aussi pu sortir la tête de l'eau, la performance trimestrielle atteignant 1,5%, relève mercredi Swisscanto, le gestionnaire de fonds de la Banque cantonale de Zurich, dans son moniteur des caisses de pension.

Toutes les autres classes d'actifs se sont en revanche repliés, la palme en la matière revenant aux matières premières (-3,8%), derrière les obligations libellées en devises étrangères (-2,7%), les fonds de couverture (-0,8%) et les emprunt en francs suisses (-0,5%). Sur l'ensemble de l'année, seules les matières premières sont parvenues à présenter un rendement positif, soit de 17,9%.

Les rendements de toutes les autres classes d'actifs ont sombré, les actions au niveau mondiales ayant essuyé le repli le plus prononcé (-17,4%), derrière les obligations libellées en devises étrangères (-17,3%), les actions suisses (-16,5%) et les emprunts en francs suisses (-12,1%). Du côté de l'immobilier, le recul s'est inscrit à 5,4%, à 6,6% pour les fonds de couverture.

Après trois premiers trimestres historiquement difficiles, les institutions de prévoyance privées n'ont pas subi de nouveau recul de leurs réserves au quatrième trimestre 2022. La valeur cible moyenne de 18% pour la réserve de fluctuation de valeur est toutefois restée hors de portée à la fin de l'année 2022.

Embellie en vue

A fin 2022, à peine plus d'une caisse privée sur cinq (20,6%) présentait encore un taux de couverture supérieur à 115% et seules 8,3% des institutions de prévoyance de droit public atteignaient ou dépassaient ce niveau. Pas moins de 16% des caisses privées disposaient d'une couverture insuffisante, ce taux s'envolant à 44,4% pour celles de droit public à capitalisation totale et à 91,6% pour les institutions de droit public à capitalisation partielle.

Swisscanto observe ainsi que dans la majorité des cas, les importantes réserves disponibles fin 2021, début 2022, ont rempli leur fonction de réserve de fluctuation de valeur. L'évolution favorable des marchés des actions depuis le début de l'année 2023 laisse entrevoir une embellie au niveau des degrés de couverture.

Le moniteur Swisscanto des caisses de pension repose sur les réponses fournies par 475 institutions de prévoyance disposant à fin 2021 d'une fortune globale de 806 milliards de francs suisses à un questionnaire du gestionnaire de fonds. Les estimations sont établies à partir de l'évolution de marché et de la stratégie de placement choisie par les institutions en début d'année.

vj/lk