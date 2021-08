Performance positive pour les caisses de pension en juillet

Zurich (awp) - En juillet, les caisses de pension analysées par UBS ont enregistré une performance moyenne de 0,25% après déduction des frais. Depuis le début de l'année, elles ont généré un rendement de 6,23%, selon les données compilées par le numéro un bancaire helvétique.

"Sur les marchés financiers, le mois de juillet a été plus turbulent que le mois précédent", écrit UBS mercredi. Les nouveaux variants du virus, conjugués à la hausse des contaminations, ont fait ressurgir les craintes de voir la reprise entravée.

L'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait déboucher sur un relèvement des taux plus rapide que prévu, et les nouvelles réglementations de Pékin sur le secteur technologique ont également inquiété les acteurs du marché.

"Dans l'ensemble, les nouvelles positives l'ont emporté, les résultats des entreprises ont été relativement solides, dépassant les attentes" nuance UBS.

Les actions suisses ont affiché la meilleure performance, avec 1,74%, suivies des obligations en francs suisses suisses avec 1,01%. L'immobilier, majoritairement en Suisse, a également enregistré une hausse de 0,25%.

En revanche, les investissements à l'étranger et en devises étrangères ont eu une performance négative en juillet, en partie liée à l'appréciation du franc. Les actions mondiales ont perdu 1,68%, suivies de près par les fonds spéculatifs (-1,50%) et le placement privé et les infrastructures (-1,14%). Les obligations en devises étrangères ont également été à la peine (-0,44%).

Les grandes caisses de pension (plus de 1 milliard d'actifs sous gestion) ont affiché en moyenne un rendement de 0,35% sur un mois, tandis que les moyennes (300 millions à 1 milliard) ont affiché 0,25% et les petites (moins de 300 millions) 0,16%.

Le meilleur résultat (1,47%) provient d'une grande caisse de pension, le moins bon (-0,88%) d'une petite.

ol/buc